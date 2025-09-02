Ümit Özdağ'dan kayyum kararına tepki

Ümit Özdağ'dan kayyum kararına tepki
Yayınlanma:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasına tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasına tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı düşman ceza hukuku uyguladığından bahseden Özdağ, "Siyasetin hukuk eli ile şekillendirilme girişimlerinin en sonunda hep başarısızlığa uğradığını, bunun birçok örneğine siyasi tarihte şahit olunduğunu" ifade etti.

"DÜŞMAN CEZA HUKUKU ADALETİ SAĞLAMAZ ADALETSİZLİĞE NEDEN OLUR"

Zafer Partisi Genel Başkanı yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

"CHP düşman ceza hukuku uygulamaları ile muhasara altına alınmıştır. İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanması bunun son örneğidir.

Demokratik yaşamın ana omurgası siyasi partilerdir. İktidar ve muhalefet birbirine alternatiftir. Birbirini tamamlar. Muhalefeti olmayan, alternatifi olmayan bir iktidar son derece demokratik ve hukuka uygun davransa da fiilen anti demokratik bir rejime geçilmiş demektir. İktidar ve muhalefet su ve toprak gibi birbirini tamamlayan yapılardır.

Ana muhalefet partisinin hukuk eliyle zaafa uğratılması ülkemize tahminlerden öte büyük zararlar verir. Düşman ceza hukuku adaleti sağlamaz adaletsizliğe neden olur.

Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yolu ile muhafaza etmeye çalışmaktadır. Ancak halk için olan biten açıktır. İşçi, memur, öğrenci, yaşlı, genç, çocuk aç ve açıktadır."

Kaynak:ANKA

