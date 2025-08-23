Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı duyurdu: Yasak bölgede dron tespit edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA),Ukrayna'da bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali ile Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yapan UAEA, yasak bölgede ise birkaç dron tespit edildiğini söyledi.

YASAK BÖLGEDE DRON TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, "(Dün) Perşembe sabahı, Çernobil'deki UAEA ekibi çok sayıda patlama sesiyle uyandı. Daha sonra, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildiği ve ekibin duyduğu seslerin uçaksavara ait olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin yakınında tespit edilen dron faaliyetlerinin artmasından endişe duyduğunu belirtti.

Grossi, "Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesi çağrımı yineliyorum" dedi.

SOĞUTMA SUYU SAĞLAMADA YAŞANAN ZORLUK DEVAM EDİYOR

Öte yandan açıklamada, UAEA ekibinin, Zaporijya Nükleer Santrali'nde geçen hafta neredeyse her gün askeri faaliyetler duyduğu belirtildi.

Bununla birlikte soğutma suyu sağlanmasında yaşanan zorlukların devam ettiği, suyun tükenmesi durumunda yaşanacak "soğutma kaybının" nükleer güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.