Ukrayna'dan gelecek önce Marmara'yı sonra her yeri vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Ukrayna üzerinden gelen sistem, bugünden itibaren özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların belirgin biçimde düşmesine neden olacak.

ÖNCE MARMARA'YI VURACAK

Gece yarısından itibaren hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 14 dereceye kadar azalacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava ilk olarak Marmara Bölgesi’nde etkili olacak, ardından hızla İç Anadolu ve Karadeniz’e doğru ilerleyecek.

Meteoroloji 'öğlen yağmur gece kar geliyor' dedi!

YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi. Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, Güneydoğu Anadolu’da ise güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Yağışların Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında; ayrıca Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.