Meteoroloji 'öğlen yağmur gece kar geliyor' dedi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLEN YAĞMUR GECE KAR

İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Maraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUZEY VE DOĞU SOĞUKLA İMTİHAN OLACAK

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI DA YAPILDI

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER

Adana, Artvin, Hatay, Rize, Trabzon, Osmaniye.