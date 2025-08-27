Ukrayna liderinden Türkiye ile görüşme mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu hafta içinde Rusya ile muhtemel bir zirveye ev sahipliği yapabilecek Türkiye, Avrupa ve Körfez ülkeleri ile görüşmeyi planladıklarını açıkladı.

Zelenskiy, Telegram kanalında yayımladığı bir videolu mesajda İngiliz askeri yetkililerle Rusya savaşı konusunda görüştüğünü söyledi.

"SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN HER ŞEY HAZIR OLACAK"

Zelenski,"Bu hafta, Rusya ile görüşmelerde platform olabilecek Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile irtibatlarımız olacak. Bizim tarafımızda, bu savaşı bitirmek için her şey hazır olacak." dedi.

"YAPTIRIM VE BASKI İLE DEĞİŞEBİLİR"

Dünya liderlerinin ve öncelikle ABD'nin barış konusunda Rusya'ya baskı uygulamasının önemli olduğunu vurgulayan Zelenski, "Rusya'nın gönderdiği tek sinyal, gerçek müzakerelerden kaçınma niyetidir. Bu da ancak yaptırımlar, güçlü gümrük vergileri ve gerçek baskı ile değişebilir." ifadelerini kullandı.