Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'ndan dayanışma çağrısı

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun 1993 yılında suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından mirasını yaşatmak amacıyla kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UM:AG), ekonomik sıkıntılar nedeniyle kamuoyuna dayanışma çağrısında bulundu. 1994 yılından bu yana araştırmacı gazetecilik alanında genç gazeteciler yetiştiren, Adalet ve Demokrasi Haftası’nı düzenleyen ve Uğur Mumcu’nun eserlerini yayımlayarak yeni kuşaklara aktaran vakıf, yayınladığı mesajda “Türkiye’nin geçtiği zorlu ekonomik koşullarda bu mücadelemizi sürdürmek için desteğinize ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

UM:AG açıklamasında, Mumcu’nun yaşamına mal olsa da gerçeği savunmaktan vazgeçmediği vurgulanarak, vakfın da onun ilkelerini yaşatmak için kültür-sanat ve düşünce merkezi olarak varlığını sürdürmeye çalıştığı belirtildi. Vakıf, dayanışma için yurttaşlara bağış çağrısında bulundu.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEK İÇİN DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Vakıf tarafından yapılan çağrı bu şekilde: