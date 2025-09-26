Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'ndan dayanışma çağrısı

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'ndan dayanışma çağrısı
Yayınlanma:
Uğur Mumcu’nun mirasını yaşatmak amacıyla kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UM:AG), ekonomik koşullar nedeniyle dayanışma çağrısında bulundu.

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun 1993 yılında suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından mirasını yaşatmak amacıyla kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UM:AG), ekonomik sıkıntılar nedeniyle kamuoyuna dayanışma çağrısında bulundu. 1994 yılından bu yana araştırmacı gazetecilik alanında genç gazeteciler yetiştiren, Adalet ve Demokrasi Haftası’nı düzenleyen ve Uğur Mumcu’nun eserlerini yayımlayarak yeni kuşaklara aktaran vakıf, yayınladığı mesajda “Türkiye’nin geçtiği zorlu ekonomik koşullarda bu mücadelemizi sürdürmek için desteğinize ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Ağar'ın ifadesine Özge Mumcu'dan tepki: Geriye köpüğünden başka bir şey bırakmayan sözlerMehmet Ağar'ın ifadesine Özge Mumcu'dan tepki: Geriye köpüğünden başka bir şey bırakmayan sözler

UM:AG açıklamasında, Mumcu’nun yaşamına mal olsa da gerçeği savunmaktan vazgeçmediği vurgulanarak, vakfın da onun ilkelerini yaşatmak için kültür-sanat ve düşünce merkezi olarak varlığını sürdürmeye çalıştığı belirtildi. Vakıf, dayanışma için yurttaşlara bağış çağrısında bulundu.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEK İÇİN DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Vakıf tarafından yapılan çağrı bu şekilde:

“Uğur Mumcu, yaşamına mal olsa da gerçekleri savunmaktan ve yolsuzlukları toplumla paylaşmaktan asla vazgeçmedi. Onun cesareti, ilkeleri ve halktan yana duruşu bugün de yolumuzu aydınlatıyor. 1994 yılında kurduğumuz um:ag Vakfı olarak, genç gazetecileri Mumcu’nun izinde yetiştiriyor, Adalet ve Demokrasi Haftası’yla toplumsal bilinci güçlendiriyor, eserlerini yayımlayarak fikirlerini yeni kuşaklara taşıyoruz. Ve de bir düşün ve kültür – sanat merkezi olarak ayakta durmaya, direnmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin geçtiği zorlu ekonomik koşullarda bu mücadelemizi sürdürmek için desteğinize ihtiyacımız var.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

