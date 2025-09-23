Mehmet Ağar'ın ifadesine Özge Mumcu'dan tepki: Geriye köpüğünden başka bir şey bırakmayan sözler

Gazeteci Uğur Mumcu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Prof. Dr. Bahriye Üçok suikastlarına ilişkin davanın 13’üncü duruşması dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

Duruşmaya katılan Uğur Mumcu’nun kızı gazeteci Özge Mumcu Aybars, bugün Kısa Dalga’daki köşesinde hem mahkemede yaşananları hem de babasının suikastı öncesinde ve sonrasında devletin tavrını anlattı. Aybars, Ağar için “Devletin kara kutusu” ifadesini kullanırken, mahkemedeki beyanlarını “Sabun köpüğü” olarak niteledi.

Türkiye siyasetinde kara kutuların uçak kazalarından farklı olarak devletin her çarpışmasında gerçeği karanlığa gömen bir işlev gördüğünü belirten Mumcu, duruşmaya katılmasını beklemedikleri Ağar'ın verdiği ifadeyi, "Ama geldi. Belki kendi hikâyesini yeniden yazmak için, belki başka dengeler için" diye yorumladı. Mumcu, Ağar'ın "Duvar da çekerim, tuğla da çekerim. Ölümü göze almış bir insanım. Cinayetlerin çözülmesi devlet için de bir şeref olurdu" sözlerinin güçlü görünmek için özellikle seçildiğini ifade ederken Ağar'ın babasıyla kurduğunu iddia ettiği ilişkilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Mehmet Ağar Umut Davası'nda ifade verdi: "O tuğlayı çekemem" dedi mi?

"AĞAR VE GÜLDAL MUMCU'NUN GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI"

Mumcu, Uğur Mumcu davası avukatlarından Emin Değer'in Ağar ile Güldal Mumcu arasında gerçekleşen görüşmenin tanığı olduğunu belirterek, Değer'in verdiği bir röportajda şunları söylediğini aktardı:

"Ağar geldi gece. Eğer yanılmıyorsam, sanırım sonradan çıkardı. Gözlerindeki o kara gözlükler vardı. Ben kara gözlüklü insanlara karşı öteden beri hep tepkiliyim. Nedense hoşlanmam yani. Çünkü göz çok önemlidir bana göre. Güldal Mumcu şeyi anlattı, olayı anlattı. Baştan itibaren o günkü olayı anlattı. Olayın olduğu günkü olayı anlattı. Gelişmeleri anlattı. Gayet sakin dinliyor. Arada küçük sorular soruyor ama önemli şeyler değil onlar. Bir noktaya geldi. İstanbul Emniyeti'nin soruşturma evrakındaki tahrifata değindi. Elindeydi o evraklar. O tahrifatı anlattı, gösterdi kendisine. Ne diyorsunuz buna dedi. Olabilir bunlar dedi. Yorgunluğuna gelir dedi. Çocukların mutlaka özel bir amaçla herhangi bir kanıtı karartmak amacıyla yaptıklarını sanmıyorum. O görüşmede Güldal Mumcu suikasta ilişkin varsayımlardan, iddialardan, kanıtlardan söz etti. Sahte tanıklar. Tahrif edilmiş belgeler, yılgın savcılarla soruşturma gölgeleniyor. Buna karşın şüpheliler listesi uzadıkça uzuyor. Zanlı adları karanlıkta bir duvar gibi tuğla tuğla örülüyor. Güldal tekrar söz aldı. Güldal Mumcu: Görüyorsunuz Ağar dedi. Olay bir yerde bitmiyor. Her şey bir tuğla üst üste yığılmış gibi bir duvar halinde yükseldi önümüze dedi. Altından bir tuğla çekerseniz hepsi yıkılır dedi Güldal Mumcu. Çekin yıkılsın dedi. Yapamam dedi. Neden yapamazsınız dedi. Tekrar yapamam dedi. O halde çekilin dedi. Başkası yapsın dedi. Onu da yapamam dedi. Güldal Mumcu bu konularda ben onu tanıdım. Gerektiğinde gerçekten sözünü hiç budaktan, gözünü budaktan, dilini sözden sakınmayan çok yürekli bir insan. O halde siz altında kalırsınız dedi.”

"O 'TUĞLA' YILLARDIR ADALETİN ÖNÜNE BIRAKILDI"

Mumcu ayrıca Ağar'ın ifadesi için, "Avucunuza aldığınızda kayıp giden, sıkmaya çalıştığınızda parçalanan, geriye köpüğünden başka bir şey bırakmayan sözler. Çünkü o 'duvar', yıllardır gerçeğin üstüne örüldü; o 'tuğla' yıllardır adaletin önüne bırakıldı" yorumunu yaptı. Mumcu, yazısına avukatlarının mevcut duruşma ile ilgili önemli detayları sorduğu sırada Ağar'ın ses sistemini suçlayarak detaya girilmesin diye özel bir uğraş içinde olduğunun dikkatinden kaçmadığını da ekledi.

Babasının ölümünün babasının gazeteci dostlarının ölümünün sorgulandığı kadar araştırılmamasına tepki gösteren Mumcu, sadece süreçlerin haber yapıldığını, çoğunlukla haber harici süreçlerin romantize edildiğini ifade etti.

Mumcu, yazısını şu ifadelerle bitirdi: