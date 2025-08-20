Ucuza motosiklet tuzağı! 30 milyon liralarından oldular

Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde yaşayan 49 kişi, İstanbul'da faaliyet gösteren ünlü bir motosiklet markasından piyasanın altında fiyatlarla motosiklet alabilecekleri vaadiyle dolandırıldı. Şikâyetlerin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

30 MİLYON TL'LİK VURGUN

Mağdurların ifadeleri doğrultusunda yaklaşık 30 milyon TL'lik vurgun yapıldığı tespit edildi. HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, mağdurlardan toplanan paraların farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M.'ye yönelik 19 Ağustos'ta Muğla, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.