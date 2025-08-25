Uçum'un geçiş süreci teklifi CHP'li vekili çileden çıkardı! "Hangi cüretle..."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kaleme aldığı yazıda, "geçiş süreci kanunu" çıkarılmasını teklif etti. Bu kanunun da özelliklerini madde madde sıraladı. CHP'nin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi İzmir Milletvekili Salih Uzun yazıya çok sert tepki verdi.

"'GEÇİŞ SÜRECİ KANUNU' İSABETLİ ÇÖZÜM OLUR"

Mehmet Uçum, "Pazar Yazısı" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda, "6551 sayılı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun terör örgütünün fesih ve silah bırakma koşullarını sağlamak içindi. Dolayısıyla yenilense dahi somut ihtiyaca tam uymaz. Bugün örgütün kendini feshettiği ve silahların yakılmasıyla silah bırakma aşamasına geçilen bir durum var. Bu duruma uygun yeni bir düzenleme yapılması çok daha doğru bir yaklaşımdır. Yeni düzenlemenin ilgili kanunlarda değişiklik ve eklemeler yoluyla yapılması ileri sürülebilir. Ancak genel kanunlar içinde özel düzenlemeler yapmak eşitlik yönü dahil hukuki tartışma çıkarır. Bu yüzden mevcut duruma uygun ayrı ve özel bir ‘geçiş süreci kanunu’ çıkarılması en isabetli çözüm olur" ifadelerine yer verdi.

"HANGİ CÜRETLE HADDİNİZİ AŞIYORSUNUZ"

Salih Uzun, AKP'li Uçum'un yazısına, "Siz hangi motivasyonla, parlamentoya dışarıdan çerçeve çiziyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Uzun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sürecin başarısı konusunda samimi iseniz, herkes gibi siz de dilinizi, üslubunuzu ayarlamalısınız. Siz hangi motivasyonla, parlamentoya dışarıdan çerçeve çiziyorsunuz? Hangi cüretle haddinizi aşıyorsunuz? Size ve sizin gibi dışarıdan Komisyon’a gündem çerçevesi çizmeye kalkanlara tutanaklardan cevap veriyorum: "Kim olursa olsun, niyeti de ne olursa olsun, ister güvenlik bürokrasisinden bir bürokrat, ister Dışişleri Bakanı, ister Savunma Bakanı, hatta ister Cumhurbaşkanı ya da İmralı, bu Komisyon’a gündem çerçevesi çizemez.

Parlamento ve Parlamento içinden çıkan bu Komisyon kendi gündemine hâkim olmalıdır."

"TALİMAT OLARAK ALMANIZ..."

Uçum cephesinden Gazeteci Mehmet Çek ise Salih Uzun'un tepkisine, "Öneri ve talepleri talimat olarak almanız sizin sorununuz" diyerek karşılık verdi.

Çek, "Siz güya görüş almak ama aslında yalnızca sulandırarak asli görevinden uzaklaştırmak maksatlı komisyona memlekette alakalı alakasız davet etmedik kimseyi bırakmayın ama bir hukukçu vede Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili olarak Mehmet Uçum sürece ve komisyonun işleyişine dair görüşlerini paylaşınca ‘dışarıdan çerçeve çizmekle’ suçlayın öyle mi?

Diğer yandan kusura bakmayın ama kişinin görüşlerini paylaşıp, öneri ve talepte bulunmasını sizin talimat olarak almanız da yalnızca sizin sorununuz. Sanırım birilerinin komisyonun asli görevini işaret etmesinden kaynaklı sizin rahatsızlığınız" dedi.

