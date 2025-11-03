"Tutunamayanlar" Arapçaya çevrildi

Türk edebiyatının mihenk taşlarından biri olan yazar Oğuz Atay’ın kült eseri "Tutunamayanlar" romanı, Arapça çevirisiyle okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.

Eser, Umeyr El-Ahmar tarafından Arapçaya çevrildi ve Kuveyt’te yayın faaliyetlerini sürdüren El Keyteb Yayınevi aracılığıyla okuyuculara sunulacak. Kitabın ilk kez kamuoyuyla buluşacağı yer de belli oldu. Arapça çeviri, 19-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Kuveyt Kitap Fuarı’nda raflardaki yerini alacak.

19-29 KASIM'DA KUVEYT KİTAP FUARI'NDA OLACAK

Çeviriye dair paylaşım yapan Umeyr El-Ahmar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: