"Tutunamayanlar" Arapçaya çevrildi

"Tutunamayanlar" Arapçaya çevrildi
Yayınlanma:
Türk edebiyatının önemli eserlerinden Oğuz Atay’ın "Tutunamayanlar" romanı, Umeyr El-Ahmar tarafından Arapçaya çevrildi. Eser, Kuveyt’de yayın yapan El Keyteb Yayınevi’nden çıkacak ve 19-29 Kasım tarihlerinde Kuveyt Kitap Fuarı’nda okuyucularla buluşacak.

Türk edebiyatının mihenk taşlarından biri olan yazar Oğuz Atay’ın kült eseri "Tutunamayanlar" romanı, Arapça çevirisiyle okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor.

Eser, Umeyr El-Ahmar tarafından Arapçaya çevrildi ve Kuveyt’te yayın faaliyetlerini sürdüren El Keyteb Yayınevi aracılığıyla okuyuculara sunulacak. Kitabın ilk kez kamuoyuyla buluşacağı yer de belli oldu. Arapça çeviri, 19-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Kuveyt Kitap Fuarı’nda raflardaki yerini alacak.

Bedava olduğunu duyan sıraya girdi! İstanbul'da sonu gelmeyen kuyrukBedava olduğunu duyan sıraya girdi! İstanbul'da sonu gelmeyen kuyruk

ekran-alintisi.jpg

19-29 KASIM'DA KUVEYT KİTAP FUARI'NDA OLACAK

Çeviriye dair paylaşım yapan Umeyr El-Ahmar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Oğuz Atay’ın tutunabileceği bir Arap okuru da artık var. Tutunamayanlar, benim çevirimle El Keyteb Yayınevi’nden çıkıyor ve 19–29 Kasım’da Kuveyt Kitap Fuarı’nda raflardaki yerini alıyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Türkiye
Erdoğan: Suriye'ye destek programını başlatıyoruz
Erdoğan: Suriye'ye destek programını başlatıyoruz
Bahçeli önerdi: Depremzede mahallesinin adı "Murat Kurum Bey" olacak
Bahçeli önerdi: Depremzede mahallesinin adı "Murat Kurum Bey" olacak
Cinayetin ardından elindeki kanı çimlere silmiş
Cinayetin ardından elindeki kanı çimlere silmiş