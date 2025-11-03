Bedava olduğunu duyan sıraya girdi! İstanbul'da sonu gelmeyen kuyruk

Eyüpsultan Camii Meydanı'nda, Osmancık Belediyesi ve Osmancık Dernekler Federasyonu (OSDEF) tarafından 'İstanbul Pilav Günleri' etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Osmancık pirinciyle yapılan pilav, ayran ikramı eşliğinde ziyaretçilere ikram edildi. İstanbul'un farklı semtlerinden, Anadolu'nun çeşitli illerinden ve Ankara'dan gelen misafirler, Osmancık'ın meşhur pirincini tattı.

Etkinlikte Osmancık Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı.

"ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ MARKALARINDAN BİRİDİR"

Etkinlikte konuşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, "Osmancık pirinci ülkemizin en değerli markalarından biridir. İstanbul'daki hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem pirincimizin tanıtımını yaptık hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik" dedi.

OSDEF Başkanı Av. Oğuzhan Er ise, Osmancık pirincinin marka değerini artırmak için tanıtım çalışmalarının süreceğini belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlik, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtılan pilav ikramlarının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.