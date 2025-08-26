Tutuklu gençler için dayanışma çağrısı: Orada olacağız

Tutuklu gençler için dayanışma çağrısı: Orada olacağız
Yayınlanma:
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde yapılan eylemde tutuklanan gençlerin duruşmaları için dayanışma çağrısı yapıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde (1 Temmuz) Saraçhane'de yapılan mitingte tutuklanan gençler, 3 Eylül ve 12 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak.

Saat 10.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılacak duruşmalar için dayanışma çağrısı yapıldı.

sarachane.webp
1 Temmuzdaki İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane mitingi

Tutuklu Gençler Platformu'ndan yapılan açıklamada 13 arkadaşlarının anayasal haklarını savundukları için gözaltına alındıklarını vurgulanarak şunlar ifade edildi:

"1 Temmuz’da, Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğunun 100. gününde yapılan mitingde anayasal haklarını savundukları için gözaltına alınan 13 genç arkadaşımızın duruşmaları 3 Eylül ve 12 Eylül tarihlerinde görülecektir. Onların yalnız olmadığını göstermek, adalet ve özgürlük mücadelesini büyütmek için orada olacağız."

tutuklu.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Türkiye
Mahmut Arıkan: Borsadaki yükseliş erken seçimin habercisi mi
Mahmut Arıkan: Borsadaki yükseliş erken seçimin habercisi mi
Kütahya'da köyde çıkan yangın faciaya neden oldu! Ahırdaki hayvanlar alevler içinde can verdi
Kütahya'da köyde çıkan yangın faciaya neden oldu! Ahırdaki hayvanlar alevler içinde can verdi
Devlet okulunda 50 bin lira kayıt parası iddiası
Devlet okulunda 50 bin lira kayıt parası iddiası