Tutuklu gençler için dayanışma çağrısı: Orada olacağız

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde (1 Temmuz) Saraçhane'de yapılan mitingte tutuklanan gençler, 3 Eylül ve 12 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak.

Saat 10.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılacak duruşmalar için dayanışma çağrısı yapıldı.

1 Temmuzdaki İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane mitingi

Tutuklu Gençler Platformu'ndan yapılan açıklamada 13 arkadaşlarının anayasal haklarını savundukları için gözaltına alındıklarını vurgulanarak şunlar ifade edildi:

"1 Temmuz’da, Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğunun 100. gününde yapılan mitingde anayasal haklarını savundukları için gözaltına alınan 13 genç arkadaşımızın duruşmaları 3 Eylül ve 12 Eylül tarihlerinde görülecektir. Onların yalnız olmadığını göstermek, adalet ve özgürlük mücadelesini büyütmek için orada olacağız."