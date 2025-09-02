Tutuklu gençler 2 ay boyunca bu duruşmayı bekledi: Hakimin izinden dönmediği ortaya çıktı

Nilay Abdal / halktv.com.tr - Özel Haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100. günü olan 1 Temmuz’da CHP’nin düzenlediği mitingde polis müdahalesi ile 42 kişi gözaltına alındı. 13 kişi çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DURUŞMAYA NÖBETÇİ HAKİM KATILACAK

2 aydır tutuklu bulunan 13 öğrenci yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Öğrencilerin ilk duruşmasının yarın saat 10.00’da İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceği bilinirken davanın hakiminin izinli olduğu ve duruşma için nöbetçi hakim görevlendirileceği öğrenildi.

“HAKİMLER KARARLARIYLA KONUŞURLAR”

Avukatın Sesi İnisiyatifi’nden Avukat Kerim Bütün, öğrencilerin tutukluluğuna yapılan itirazlardan hiçbir sonuç alınamadığına dikkat çekerek “1 Temmuz 2025’de Saraçhane 100. gün mitingine katıldığı için tutuklanan 13 genç, tam 2 aydır özgürlüğünden mahrum bir şekilde hapishanelerde tutulmaktadır. Bu 2 aylık zaman diliminde defalarca kez itirazlar gerçekleştirdik. Ne yazık ki itirazların hiçbirinden sonuç alamadık. İddianameyi kabul eden mahkeme, itirazlarımızın hiçbirini değerlendirmeye almayarak reddetti.” ifadelerini kullandı.

“Üstelik şimdi, aynı mahkeme hakiminin “izin” gerekçesiyle duruşma tarihi olan 3 Eylül tarihinde adliyede olmayacağını öğrendik. Yerine nöbetçi hakim görevlendirileceğini ve duruşmanın yapılacağını öğrenmiş olsak da, hukuksuzluğun artarak devam edeceğine dair kaygı duymaktayız. Bunun böyle olmamasını diliyoruz; lakin güvenmiyoruz da. Zira hakimler kararlarıyla konuşurlar ve verdikleri kararlar hukuk dünyası açısından skandal kararlardır.” ifadelerini kullanan Bütün, “Önemle belirtmek isterim ki, müvekkillerimizin Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumlarında tutulması, özgürlüklerinin kısıtlanması ve eğitimlerinin engellenmesi hukuksuzluk ve suçtur. Gerek kararı verenler, gerekse tahliye edilmemelerinde sorumluluğu olanlar suç işlemektedir.” sözlerini sarf etti.

Bütün, sözlerinin devamında, “Her koşulda halkının yanında olan avukatlar olarak tek bir suçu olmayan gençlerin özgürlüğüne kavuşması için mücadelemize devam edeceğiz. Bütün meslektaşlarımızı ve halkımızı 3 Eylül’de İstanbul Çağlayan Adliyesine çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HALKIN GÖZÜNDE ADALETE OLAN GÜVENİ ZEDELEMEKTEDİR”

Saraçhane Mitingi’nde gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir öğrenci ise, tutuklu bulunan öğrencilerin morallerinin yüksek olduğunu ifade ederek “Tutuklu arkadaşlarımızın moral yönünden hiçbir problemi olmayıp, her türlü zorluğa göğüs germektedirler. Yine de uzun süren belirsizlik ve baskılar, bizim kadar onları da zorluyor. Dışarıdan gelen dayanışma mesajları ve destekler, onların en önemli güç kaynağıdır. Biz de onların yanında olduğumuzu her fırsatta göstermeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Süreçle ilgili düşüncelerim, yapılan bu haksızlıkların halkımız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak bir trajedi olarak kalacağı yönündedir. Bu süre içerisinde bizim için yapılan eylemler, boykotlar ve hükümet karşıtı sözlerin hiçbir şekilde hukuki yönden bir tehlike arz etmediğini düşünüyorum.” ifadelerini kullanan öğrenci, “Zaman içerisinde bizlere farklı şekillerde kumpaslar kurulmuştur. Gezi Direnişi sonucunda açılan hukuksuz davalarda da tarih içerisinde bizleri sindirmeye ve demokrasimizi giderek azaltmaya yönelik girişimler olmuştur. Ancak bizler, başta Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri olarak ve Gezi eylemleri sonucunda yargılanan abilerimiz, ablalarımız, anne ve babalarımızın çocukları olarak yeniden buradayız.” sözlerini sarf etti.

