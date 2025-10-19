Son dakika | Nilüfer eski belediye başkanı cezaevinde fenalaştı: Yoğun bakımda

Son dakika | Nilüfer eski belediye başkanı cezaevinde fenalaştı: Yoğun bakımda
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde hakkında açılan soruşturmanın ardından tutuklanan Nilüfer Belediyesi eski başkanı Turgay Erdem rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Erdem'in yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yapılan son operasyonların adresi Nilüfer Belediyesi olmuştu. Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

13 Ekim tarihinde adliyeye sevk edilen Erdem, 14 Ekim tarihinde 15 kişi ile beraber tutuklandı.

Son dakika | Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 14 kişi tutuklandı!Son dakika | Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 14 kişi tutuklandı!

turgay-erdem.png

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan CHP’li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlanmasının ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARIN ANJİYO YAPILACAK

Erdem'in avukatı kalp rahatsızlığı bulunan Erdem'in yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’e yarın, tedbir amacıyla anjiyo yapılacağı bildirildi.

TUTUKLANMASININ ARDINDAN BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Erdem dahil 15 kişinin 14 Ekim tarihinde tutuklanmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yapmıştı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, Rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 şüpheliye yönelik olarak 10.10.2025 tarihinde Bursa merkezli toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 22 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 18 şüphelinin tutuklama talebi ile 4 şüphelinin ise adli kontrol talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 15 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete TMSF marifetiyle kayyum atandığı, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen şüphelilerin konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği, firari 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye
5 gündür aranıyordu! Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
5 gündür aranıyordu! Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Eylem hazırlığındaki Gündoğmuşlar suç örgütüne operasyon
Eylem hazırlığındaki Gündoğmuşlar suç örgütüne operasyon
Karnı ağrıdığı için hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bebek ölü doğdu
Karnı ağrıdığı için hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bebek ölü doğdu