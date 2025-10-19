Son dakika | Nilüfer eski belediye başkanı cezaevinde fenalaştı: Yoğun bakımda

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yapılan son operasyonların adresi Nilüfer Belediyesi olmuştu. Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

13 Ekim tarihinde adliyeye sevk edilen Erdem, 14 Ekim tarihinde 15 kişi ile beraber tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan CHP’li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlanmasının ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erdem'in avukatı kalp rahatsızlığı bulunan Erdem'in yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’e yarın, tedbir amacıyla anjiyo yapılacağı bildirildi.

Erdem dahil 15 kişinin 14 Ekim tarihinde tutuklanmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yapmıştı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, Rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 şüpheliye yönelik olarak 10.10.2025 tarihinde Bursa merkezli toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 22 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 18 şüphelinin tutuklama talebi ile 4 şüphelinin ise adli kontrol talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 15 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete TMSF marifetiyle kayyum atandığı, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen şüphelilerin konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği, firari 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.