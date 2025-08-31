Tutuklu belediye başkanı Murat Çalık'tan 30 Ağustos mesajı: O gün geldiğinde omuz omuza yürüyeceğiz

Beylikdüzü'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği kortej yürüyüşü ve Zafer konseri ile kutlandı. Beylik Pazar Alanı'ndan başlayıp Yaşam Vadisi'nde son bulan Zafer Yürüyüşü'nde her yaştan insanın ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan marşlar söyledi. Korteje; Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Zehra Çalık'ın yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve ilçe halkı katıldı.

Beylikdüzü'nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İzmir Buca Cezaevi'nden gönderdiği mektubu eşi Zehra Çalık okudu. Başkan Çalık mektubunda, şunları kaydetti:

"Bugün, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. 30 Ağustos bağımsızlığımızın temeli, milletimizin onurunun ve iradesinin ebedi nişanesidir. Her ne kadar sizlerle aynı meydanda hatta aynı şehirde olamasam da bilin ki kalbim sizlerle birlikte çarpmaktadır. Son dönemde yaşadığım sağlık sorunları, bana sağlığın ve özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Zorluklarla geçen bu süreç, milletimizin tarih boyunca nasıl imkânsızlıklar içinde ayağa kalktığını, nasıl tüm acılara rağmen dimdik ayakta durduğunu bana yeniden hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Vatan terk edip gidebileceğin bir yer değildir. Vatan sadece toprak mıydı? Sarıp sarmalayan yoksa uğrunda feda edilen, ömürler miydi vatan…' 30 Ağustos, yalnızca bir askeri zafer değildir. Milletimizin esareti kabul etmeyişinin, bağımsızlığa olan sarsılmaz tutkusunun adıdır. O gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bu kadim topraklarda bir millet yeniden doğdu. Bizler de o ruhu yaşatmakla yükümlüyüz. Aynı cesaretle geleceğe yürümeliyiz. Biliyorum ki; bu milletin iradesini hiçbir güç esir alamaz. Biz özgürlüğünü kanıyla, canıyla kazanmış bir milletiz.

En çok ailemi, evlatlarımı, eşimi, annemi özlüyorum. Ama aynı zamanda sizleri, Beylikdüzü'nün sokaklarını, sabahın bereketiyle dükkânını açan esnafımızı, umutla yarına bakan gençlerimizi, parklarımızda neşeyle oynayan çocuklarımızı, dualarını kalbimde hissettiğim tüm komşularımı özlüyorum. Şunu bilmenizi isterim; sağlık sorunlarım ne olursa olsun, inancımı ve size olan bağlılığımı asla kaybetmeyeceğim. O gün geldiğinde sizlerle yeniden yan yana, omuz omuza yürüyeceğiz. Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; siz aziz komşularımı sevgiyle, hasretle ve gururla selamlıyorum. Yaşasın 30 Ağustos! Yaşasın Türk Milleti! Yaşasın Cumhuriyet!"