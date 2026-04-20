Tutukladıkları gazetecinin çocuğunun tabletine de el koydular!

Şanlıurfa’da gazeteci Mehmet Yetim, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, kaleme aldığı bir haber gerekçe gösterilerek "dezenformasyon" suçlamasıyla tutuklandı. 18 Nisan gecesi evinden gözaltına alınan Yetim hakkında, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verildi.

TUTUKLADIKLARI GAZETECİNİN ÇOCUĞUNUN TABLETİNE DE EL KOYDULAR!

Gazeteci Mehmet Yetim, Siverek’te bir okulda müdür yardımcısına yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı girişimine dair bir haber paylaştı. Haberde müdür yardımcısının yaralandığı bilgisini veren Yetim, daha sonra yetkililerce bilgilendirilmesi üzerine haberini düzelterek paylaştı.

Bu düzeltmeye rağmen Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" (dezenformasyon) gerekçesiyle soruşturma başlattı. Operasyon sırasında dikkat çeken bir diğer detay ise Yetim’in avukatı İbrahim Halil Aydın tarafından dile getirildi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre Aydın, gözaltı süreci sırasında polis ekiplerinin gazeteci Yetim’in çocuğuna ait tablete de el koyduğunu açıkladı.

MAHMUT TANAL: "BU KARAR BASINA GÖZDAĞIDIR"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklama kararına sert tepki göstererek sürecin bir "gözdağı" olduğunu savundu.

Tanal, haberin ardından kamu düzenini bozacak herhangi bir somut tehlike oluşmadığını belirterek şu soruları yöneltti:

"Hangi kamu düzeni bozuldu? Hangi panik oluştu? Hangi suç kastı ortaya konuldu? Hiçbiri yok."

Tanal, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinin gazetecileri susturma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu tutuklama basına ‘yazarsan bedel ödersin’ mesajıdır. Mehmet Yetim derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir" dedi. Yetim’in ailesi ve avukatları, tutuklama kararına karşı itiraz yoluna başvuracaklarını duyurdu.

"1 GÜN BİLE CEZA ALMAYACAĞI BİR SUÇTAN TUTUKLANDI"

Yetim’in ailesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada kararın hukuki boyutuna dikkat çekti. İsnat edilen suçun üst sınırının 3 yıl olduğunu hatırlatan aile, suç kastının bulunmadığının altını çizdi.

Yapılan açıklamada, "Adli sicili temiz olan kardeşimizin, ceza alsa dahi 1 gün cezaevine girmeyeceği açık olan bir suç isnadından dolayı tutuklanmış olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Yetim’in çağrılması halinde ifadeye gidebilecek durumda olmasına rağmen gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmasının da yerinde bir karar olmadığı vurgulandı.