Tutukladıkları gazetecinin çocuğunun tabletine de el koydular!

Tutukladıkları gazetecinin çocuğunun tabletine de el koydular!
Şanlıurfa'da bir okul saldırısı haberini düzelttiği halde "dezenformasyon" iddiasıyla tutuklanan gazeteci Mehmet Yetim'in gözaltı sürecinde, çocuğunun tabletine dahi el koyulduğu ortaya çıktı. Ailesinin "ceza alsa bile 1 gün yatmayacağı bir suçtan tutuklandı" diyerek tepki gösterdiği, Mahmut Tanal'ın ise "basına gözdağı" olarak nitelendirdiği operasyona eleştiriler büyüyor.

Şanlıurfa’da gazeteci Mehmet Yetim, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, kaleme aldığı bir haber gerekçe gösterilerek "dezenformasyon" suçlamasıyla tutuklandı. 18 Nisan gecesi evinden gözaltına alınan Yetim hakkında, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verildi.

TUTUKLADIKLARI GAZETECİNİN ÇOCUĞUNUN TABLETİNE DE EL KOYDULAR!

Gazeteci Mehmet Yetim, Siverek’te bir okulda müdür yardımcısına yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı girişimine dair bir haber paylaştı. Haberde müdür yardımcısının yaralandığı bilgisini veren Yetim, daha sonra yetkililerce bilgilendirilmesi üzerine haberini düzelterek paylaştı.

Bu düzeltmeye rağmen Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" (dezenformasyon) gerekçesiyle soruşturma başlattı. Operasyon sırasında dikkat çeken bir diğer detay ise Yetim’in avukatı İbrahim Halil Aydın tarafından dile getirildi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre Aydın, gözaltı süreci sırasında polis ekiplerinin gazeteci Yetim’in çocuğuna ait tablete de el koyduğunu açıkladı.

MAHMUT TANAL: "BU KARAR BASINA GÖZDAĞIDIR"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklama kararına sert tepki göstererek sürecin bir "gözdağı" olduğunu savundu.

Tanal, haberin ardından kamu düzenini bozacak herhangi bir somut tehlike oluşmadığını belirterek şu soruları yöneltti:

"Hangi kamu düzeni bozuldu? Hangi panik oluştu? Hangi suç kastı ortaya konuldu? Hiçbiri yok."

Tanal, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinin gazetecileri susturma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu tutuklama basına ‘yazarsan bedel ödersin’ mesajıdır. Mehmet Yetim derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir" dedi. Yetim’in ailesi ve avukatları, tutuklama kararına karşı itiraz yoluna başvuracaklarını duyurdu.

"1 GÜN BİLE CEZA ALMAYACAĞI BİR SUÇTAN TUTUKLANDI"

Yetim’in ailesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada kararın hukuki boyutuna dikkat çekti. İsnat edilen suçun üst sınırının 3 yıl olduğunu hatırlatan aile, suç kastının bulunmadığının altını çizdi.

Yapılan açıklamada, "Adli sicili temiz olan kardeşimizin, ceza alsa dahi 1 gün cezaevine girmeyeceği açık olan bir suç isnadından dolayı tutuklanmış olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Yetim’in çağrılması halinde ifadeye gidebilecek durumda olmasına rağmen gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmasının da yerinde bir karar olmadığı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Hakkında soruşturma izni istenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Halk TV'ye konuştu
İlayda Zorlu eyleminde gözaltına alınan gençlere hak ihlali: İşkence beyanları tutanaklara yazılmadı!
Avukat Serdar Ökten suikastında iddianame tamam! Savcılık iki kez koruma istedi çete ittifakı vurdu