Gazeteci Mehmet Yetim tutuklandı!

Şanlıurfa'da, gazeteci Mehmet Yetim, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.

Başsavcılığın, Yetim hakkında, "kaleme aldığı bir haber nedeniyle" işlem başlattığı ve bu kapsamda gözaltı kararı verdiği iddia edildi.

Son Dakika | Gazeteci İsmail Arı tutuklandı

GAZETECİ MEHMET YETİM TUTUKLANDI

Mehmet Yetim, akşam saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren yetim, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Yetim'in, "adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

AİLESİ DUYURDU

Yetim'in tutuklandığını ailesi duyurdu.

Gazeteci Yetim'in sosyal medya X hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAMUOYU SAYGIYLA DUYURULUR

Kardeşimiz Mehmet Yetim 18 Nisan 2026 tarihinde Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında üst sınırı 3 yıl olan ve suç kastının olmadığı açık olan bir haberinden dolayı TUTUKLANMIŞTIR.

Verilen bu tutuklama kararının gerekçesi olarak gösterilen adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı ise tarafımızı daha da üzmüştür. Çağırıldığı takdirde kolluk makamlarına gitmekten asla imtina etmeyen Gazeteci Mehmet Yetim’in gece saatlerinde evinden gözaltına alınmış olmasının yerinde olmayan bir karar olduğunu düşünmekteyiz.

Nitekim adli sicili temiz olan Kardeşimiz Gazeteci Mehmet Yetim’in ceza alsa dahi 1 gün cezaevine girmeyeceği açık olan bir suç isnadından dolayı tutuklanmış olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu karara karşı itiraz yoluna başvuracağımızı ve hukuki süreci sabırla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunmaktayız.

(Bu paylaşım Mehmet Yetim’in bilgisi dahilinde biz aile fertleri tarafından yapılmıştır.)"