Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı!
Yayınlanma:
Kayseri ve İstanbul’da jandarma ve emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda turşu bidonuna gizlenmiş 3 kilo 210 gram uyuşturucu, 16 kök kenevir, 1 av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul’da ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler ve Bağcılar ilçelerinde uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen bir araç ve dört iş yerine yapılan baskında 3 şüpheli yakalanırken, 30 koli içinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

750 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gençlerimizi zehirlemek için hazırlanan 750 bin uyuşturucu hap, Emniyet güçlerimizin hızlı ve kararlı operasyonuyla yakalandı” ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA, ANKA

