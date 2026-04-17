Türkiye'ye vizesiz girecekler

Avustralya vatandaşlarının Türkiye’ye girişinde vize uygulaması kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KARARIN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Pakistan duyurdu: ABD-İran görüşmeleri öncesi “kapıda vize” kararı

YASAL DAYANAK

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince alındı. Düzenleme, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Bolat duyurdu: Tır şoförlerine Körfez vizesi çıktı

NE ANLAMA GELİYOR?

Bu kararla birlikte, Avustralyalı turistlerin Türkiye'ye seyahat etmeden önce vize almak için konsolosluklara başvurması veya e-Devlet üzerinden vize başvurusu yapması zorunluluğu ortadan kalktı. Avustralyalı ziyaretçiler, pasaportlarını göstererek ülkeye giriş yapabilecek.