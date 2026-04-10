Bolat duyurdu: Tır şoförlerine Körfez vizesi çıktı

‘Yapay Zeka Çağında e-Ticaret’in Lojistiği Zirvesi’nde kürsüye çıkan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, lojistik sektörünü ve ihracatçıları yakından ilgilendiren tarihi bir gelişmeyi duyurdu.

İran'dan Hürmüz kararı! O gemilerin geçişine izin verdi

Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında on yıla yakın süredir devam eden ve ticaretin önünde büyük bir engel teşkil eden transit vize sorununun işlerlik kazandığını açıkladı.

KÖRFEZ YOLU ARTIK AÇIK

Bakan Bolat, Türk tır şoförlerinin artık transit Suudi vizesi alarak Körfez ülkelerine kara yoluyla seyahat edebileceğini söyledi. Bu hamle, özellikle Ortadoğu pazarına mal taşımaya çalışan lojistik firmaları için maliyetli ve uzun alternatif yolların yerine daha kestirme bir rota sunması açısından kritik önem taşıyor.

Trendyol e-ticarete yeni başlayacaklara özel destek verecek

Konuşmasında bölgesel savaşların enerji piyasaları üzerindeki etkilerine değinen Bolat, Türkiye’nin küresel belirsizliklerin ortasında bir “istikrar adası” ve “güvenli liman” olarak öne çıktığını söyledi. Bolat’a göre Türkiye, hem diplomatik hem de ticari anlamda aktif bir rol üstlenerek uluslararası alanda güçlü bir algıya sahip.

ENERJİ VE LOJİSTİKTE STRATEJİK HAZIRLIK

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin enerji fiyatları üzerindeki baskısına dikkat çeken Bakan, bazı ülkelerin tedarik sıkıntısı çektiğini ancak Türkiye’nin depolarının dolu olduğunu belirtti.

Bolat, "Vatandaşın, sanayicinin ve ekonominin olumsuz etkilenmemesi için tüm tedbirler alındı" dedi.

Dijitalleşmenin ticaret üzerindeki etkisini rakamlarla özetleyen Bolat, e-ticaretin payındaki hızlı yükselişe dikkat çekti:

2019 Yılı: Toplam ticaret içindeki payı yüzde 4,5-5 seviyesindeydi.

2026 Yılı: Son 3-4 yıldaki ivmeyle e-ticaretin payı yüzde 20 seviyesine ulaştı.

ARZ VE TEDARİK ZİNCİRLERİNİ ETKİLİYOR

Bakan Bolat, bölgedeki savaşların sona ermesi halinde bile ekonomik yıkımın kolay telafi edilemeyeceğini şu sözlerle ifade etti:

“Enerji tesisleri, LNG kaynakları, petrol altyapısı, alüminyum ve gübre tesislerinde yaşanan hasarın arz ve tedarik zincirleri üzerinde etkiler yaratacaktır. Dünyanın daha fazla kavgaya değil, barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya ihtiyacı var.”