Pakistan duyurdu: ABD-İran görüşmeleri öncesi “kapıda vize” kararı

Yayınlanma:
ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin ardından gözler yarın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlayacak kritik müzakerelere çevrildi. Pakistan yönetimi, görüşmelere katılacak tüm delegeler ve gazeteciler için “kapıda vize” uygulaması başlatırken, başkentte güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.

Pakistan, küresel diplomasinin odağı haline gelen kritik bir sürece ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından tarafların doğrudan temas kuracağı müzakereler yarın İslamabad’da başlayacak.

Görüşmeler öncesinde Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Sosyal medya üzerinden havayolu şirketlerine çağrıda bulunan Dar, müzakerelere katılacak tüm ülke temsilcileri ve gazeteciler için özel bir kolaylık sağlanacağını duyurdu.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI

Dar, yaptığı açıklamada Pakistan’ın, 2026 İslamabad Görüşmeleri kapsamında ülkeye gelecek tüm delegeleri memnuniyetle karşılayacağını belirterek, havayolu şirketlerinden bu kişilerin vizesiz şekilde uçağa kabul edilmesini istedi. Pakistanlı yetkili, ülkeye varışta tüm katılımcılara hızlı şekilde vize verileceğini de ifade etti.

Bu adım, Pakistan’ın müzakereleri kolaylaştırma ve uluslararası katılımı artırma çabası olarak değerlendirilirken, diplomatik çevrelerde de olumlu karşılandı.

KENTTE KIRMIZI ALARM

Öte yandan başkent İslamabad’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, görüşmeler öncesinde şehir genelinde “kırmızı alarm” ilan edildiğini ve özellikle ABD ve İran heyetlerinin güvenliği için 10 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

Uzmanlara göre İslamabad’daki temaslar, geçici ateşkesin kalıcı bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecek önemli bir eşik olabilir. Bu nedenle gözler, yarın başlayacak görüşmelerden çıkacak mesajlara çevrilmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
