İslamabad'da kritik zirve öncesi güvenlik kalkanı: Sokaklar boşaldı, ordu kontrolü ele aldı

Dünya kamuoyu, Ortadoğu’da 2 aydır süren çatışmaların ardından yapılması planlanan kritik ABD-İran barış görüşmelerine odaklanırken, ev sahibi İslamabad olağanüstü güvenlik önlemleriyle adeta kilitlendi. Başkentte hem diplomatik hem de askeri hareketlilik dikkat çekerken, şehir yönetimi iki günlük tatil ilan ederek günlük yaşamı büyük ölçüde durdurdu.

Görüşmeler öncesinde kentin birçok noktasında ordu ve güvenlik birimleri konuşlandırıldı. Stratejik bölgelerde kontrol noktaları oluşturulurken, özellikle devlet binaları, oteller ve ana ulaşım hatları sıkı güvenlik çemberine alındı. Yetkililer, sürecin “en ufak bir aksaklığa yer vermeyecek şekilde” planlandığını belirtiyor.

DETAYLAR GİZLİ TUTULUYOR

Diplomatik kaynaklara göre İslamabad, yalnızca ev sahipliği yapan bir başkent olmanın ötesine geçerek sürecin en kritik arabulucu merkezlerinden biri haline geldi. Pakistan yönetiminin hem bölgesel aktörlerle hem de taraf ülkelerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü ifade edilirken sürecin hassasiyeti nedeniyle görüşmelere dair detaylar ise son ana kadar gizli tutuluyor.

YETKİLİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN GENİŞ ÖNLEMLER

Güvenlik planlamasının yalnızca kara unsurlarıyla sınırlı olmadığı, hava sahasında da olağanüstü tedbirler alındığı bildirildi. İran heyetinin geliş ve hareket sürecinde risk analizleri yapılırken, olası tehditlere karşı çok katmanlı bir güvenlik ağı kurulduğu aktarılıyor. Yetkililer, özellikle üst düzey isimlerin güvenliğinin “mutlak öncelik” olduğunu vurguladı.

ASKERİ TEMSİLCİLER DE MASADA

İran tarafının heyetinde Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf gibi üst düzey isimlerin yer alması beklenirken, bazı askeri temsilcilerin de görüşmelere katılabileceği belirtildi. Bu durum, müzakerelerin sadece diplomatik değil aynı zamanda güvenlik odaklı bir nitelik taşıdığını gösteriyor.

LÜBNAN KONUSU TEMEL ŞARTLARDAN

İran yönetimi, görüşmelerin sağlıklı ilerlemesi için sahadaki çatışmaların durdurulmasını temel şartlardan biri olarak öne sürdü. Özellikle Lübnan çevresindeki askeri gerilim devam ederken yapılacak bir müzakerenin sonuç vermeyeceği görüşü Tahran tarafından sıkça dile getiriliyor.

ABD'NİN ANA GÜNDEMİ NÜKLEER

Buna karşılık ABD tarafı, görüşmelerin daha sınırlı ve teknik bir çerçevede ilerlemesi gerektiğini savundu. Washington yönetimi, bölgesel güvenlik ve nükleer başlıklar üzerinde yoğunlaşan bir diplomatik zemin oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

İSRAİL SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bölgedeki en hassas aktörlerden İsrail ise süreci yakından takip ederken, özellikle İran’ın bölgesel askeri varlığına ilişkin endişelerini gündeme getirdi. Bu durum, görüşmelerin en tartışmalı başlıklarından biri olarak öne çıktı.

KRİTİK BÖLGELER BOŞALTILDI

Pakistan yönetimi ise süreci yalnızca bir diplomatik ev sahipliği olarak değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı yeniden şekillendirecek bir arabuluculuk girişimi olarak değerlendiriyor. Başkentte uygulanan yoğun güvenlik ve lojistik hazırlıklar da bu yaklaşımın bir parçası olarak öne çıktı.

İslamabad genelinde bazı otellerin boşaltılması, yolların kapatılması ve kritik bölgelerin tamamen güvenlik kontrolüne alınması, zirvenin ciddiyetini ortaya koydu.

GÖRÜŞMELER BİRDEN ÇOK OTURUMDA GERÇEKLEŞECEK

Diplomatik çevreler, görüşmelerin birkaç gün sürebileceğini ve farklı başlıklara ayrılmış oturumlar halinde ilerlemesinin planlandığını aktardı. İlk aşamada güvenlik ve ateşkes konularının ele alınacağı, ardından ekonomik ve bölgesel istikrar başlıklarına geçileceği aktarıldı.