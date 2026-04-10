Ateşkes sonrası Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye teşekkür

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD/İsrail-İran arasındaki savaş ve ateşkes sürecindeki tutumları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılar karşısındaki tutumuna ilişkin teşekkür açıklamasında bulundu. Pezeşkiyan, Ankara’nın saldırıları açık bir şekilde kınamasının ve Türk halkının İran’la sergilediği dayanışmanın “etkileyici” olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki tarihi ve toplumsal bağların bu süreçte daha da görünür hale geldiğini ifade etti.

Pezeşkiyan "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" açıklamasıyla iki ülke arasındaki bağlara dikkat çekti.

ARABULUCUK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ateşkes sürecinde de Türkiye, Pakistan ve Mısır ile birlikte arabuluculuk rolü üstlendi. Taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulmasına katkı sağlayan Ankara, kalıcı bir çözüm için diplomatik girişimlerini sürdürürken bölgesel istikrar ve küresel diplomasi açısından iki ülke arasında kritik önem taşıyan görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

