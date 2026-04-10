İran diplomasisinin kilit ismi hava saldırısında hayatını kaybetti

İran’ın eski Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi’nin, Tahran’daki evine düzenlenen hava saldırısında aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet medyasının cuma sabahı geçtiği haberlere göre, 81 yaşındaki Harrazi, yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

EŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının 1 Nisan’da düzenlendiği ve İran medyasının bunu operasyonların parçası olarak nitelendirdiği aktarıldı. Harrazi’nin konutunun hedef alındığı saldırıda eşinin olay yerinde hayatını kaybettiği, kendisinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELTEN GELİŞME

İranlı yetkililer saldırıyı “Amerikan-Siyonist düşman” tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, operasyonun doğrudan ABD mi yoksa İsrail tarafından mı yapıldığına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Olay, bölgede zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırabilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

KRİTİK GÖREVLERDE BULUNMUŞTU

Saldırı sırasında Harrazi, İran’da dini liderin dış politika danışma organı olan Stratejik Dış İlişkiler Konseyi’nin başkanlığını yürütüyordu. Deneyimli diplomat, 1997-2005 yılları arasında dışişleri bakanlığı görevinde bulunmuş, öncesinde ise uzun yıllar İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Harrazi, kariyeri boyunca dini liderin başdanışmanlığı, Bilişsel Bilimler Merkezi başkanlığı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliği gibi kritik görevlerde de bulundu. İran dış politikasının şekillenmesinde etkili isimlerden biri olarak biliniyordu.

MALEZYA'DAN TAZİYE MESAJI

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Harrazi’nin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İbrahim, deneyimli diplomatı överken, saldırıyı “Siyonist terör saldırısı” olarak nitelendirdi.