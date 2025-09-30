Türkiye'nin yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor!

Aksoy Araştırma'nın anketine göre, Türkiye'de yurttaşların yüzde 81'i yaşam biçimine müdahale kaygısı yaşıyor.

Yayınlanan bir karikatürden dolayı Leman Dergisi yöneticilerinin evleri basılarak gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları, şarkıcı Mabel Matiz’in şarkı sözünden dolayı gözaltına alınması, Soğuk Savaş adlı YouTube kanalında program yapan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’ün hadis ile dalga geçtikleri gerekçesiyle tutuklanmaları, Manifest grubu üyelerinin teşhircilik gerekçesiyle gözaltına alınmaları bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Son dakika |Manifest'in Türkiye turnesi iptal edildi!

Son aylarda yaşam biçimine müdahale anlamına gelen soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar giderek artıyor.

Yaşam biçimlerine ve farklı düşüncedeki kişilere başta yargı olmak üzere devletin müdahalesi toplumdaki endişeyi de hızla artırıyor.

"YAŞAM BİÇİMİ NET OLARAK TEHDİT ALTINDADIR"

Aksoy Araştırma’nın yaptığı araştırmaya göre; Türkiye’de toplumun sadece yüzde 19’u yaşam biçimine müdahale olmadığını düşünüyor.

Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, “Bu demek oluyor ki toplumun yüzde 81’i yaşam biçimine müdahale edildiğini düşünüyor. Bana göre çok haklı” dedi.

Ertan Aksoy, sosyal medya hesaplarından yaşam biçimine müdahale ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: