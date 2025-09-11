Son dakika |Manifest'in Türkiye turnesi iptal edildi!

6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini veren Manifest’e, konserdeki dans ve gösterileri nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatılmış, grup üyeleri, savcılıkta ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayrıca Manifest’in konser görüntülerine, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI HEDEF ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın da "Manifest grubu denen bu ahlâksız, edepsiz, hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır." diyerek hedef aldığı grubun önce Konya, sonra İzmir konserleri iptal edilmişti.

Türkiye turnesine çıkmayı planlayan grup, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haftalar önce biletleri tükenen Türkiye turnemiz iptal olmuştur. Seyircimize ilgisi ve sevgisi için teşekkür ederiz." diyerek turnenin iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, bilet iadelerinin satış kanallarından yapılacağı belirtildi.