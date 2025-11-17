Türkiye’den iki ürüne daha AB’den coğrafi işaret tescili

Türkiye’den iki ürüne daha AB’den coğrafi işaret tescili
Yayınlanma:
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'ye ait eşsiz lezzetlerin sınırları aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

yumakli.jpg

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre İpsala pirinci AB'den tescil alan 41'inci, Bursa kestane şekeri 42'nci Türk ürünü oldu.

"AB'DE TESCİL EDİLEN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZİN SAYISI 42 OLDU"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeriyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısının 42 olduğunu bildirerek, "2025'te 13 yeni ürünümüz AB'de tescil edildi, bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu." ifadesini kullandı.

İsabella üzümüne coğrafi tescil! Tam bir şifa deposuİsabella üzümüne coğrafi tescil! Tam bir şifa deposu

Kacır, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle Anadolu'nun değerlerini dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeriyle, AB'de tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 42 oldu. Edirne'nin verimli İpsala Ovası'nda yetişen pirincimiz ve Bursa'nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikayesinin simgeleri. 2025'te 13 yeni ürünümüz AB'de tescil edildi, bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi" vizyonuyla ülkenin zenginliklerini kayıt altına almaya, korumaya ve markalaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin halen AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri."

Kaynak:AA

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Ara tatil bitti: Okullarda ilk ders zili çaldı
Ara tatil bitti: Okullarda ilk ders zili çaldı
Uyuşturucu satarken yakalandı! Cezaevinden izinli çıktığı ve geri dönmediği ortaya çıktı
Uyuşturucu satarken yakalandı! Cezaevinden izinli çıktığı ve geri dönmediği ortaya çıktı
TCDD 780 işçi alımı yapacak
TCDD 780 işçi alımı yapacak