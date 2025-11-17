Türkiye’den iki ürüne daha AB’den coğrafi işaret tescili

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'ye ait eşsiz lezzetlerin sınırları aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre İpsala pirinci AB'den tescil alan 41'inci, Bursa kestane şekeri 42'nci Türk ürünü oldu.

"AB'DE TESCİL EDİLEN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZİN SAYISI 42 OLDU"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeriyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısının 42 olduğunu bildirerek, "2025'te 13 yeni ürünümüz AB'de tescil edildi, bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle Anadolu'nun değerlerini dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeriyle, AB'de tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 42 oldu. Edirne'nin verimli İpsala Ovası'nda yetişen pirincimiz ve Bursa'nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikayesinin simgeleri. 2025'te 13 yeni ürünümüz AB'de tescil edildi, bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi" vizyonuyla ülkenin zenginliklerini kayıt altına almaya, korumaya ve markalaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

