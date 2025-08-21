Türkiye’de yoksulluk yarası durmaksızın kanıyor! Görme engelli yurttaştan yürek yakan isyan

Yayınlanma:
Osmaniye’de yaşayan yüzde 90 görme engelli Mehmet Çapar, 6 bin 450 TL olan engelli maaşıyla geçinemediğini ifade ederek isyan etti. İki aydır ev kirasını ve faturalarını ödeyemediğini dile getiren Çapar, "Evimin kirası 10 bin lira, aldığım engelli maaşım 6 bin 450 lira" ifadelerini kullandı.

Osmaniye’de yaşayan ve doğuştan görme engelli olan Mehmet Çapar isimli vatandaş, yaşadığı maddi zorluğu anlattı. Yüzde 90 ağır engelli raporunun olduğunu ve ev kiralarının yüksek olması sebebiyle Adana’dan Osmaniye’ye taşındığını aktaran Çapar, "Mesleğim normalde müzisyenlik. Düğünlerde şarkı söylerim. Maddi yetersizlikten dolayı işimi yapamıyorum. Şu an oturmuş olduğum evin iki aylık kirası birikti. Ödemekte zorlanıyorum. Ev sahibi çıkartmıyor, Allah razı olsun fakat bu kirayı da ödemek zorundayım. Devletin vermiş olduğu 6 bin 450 lira engelli maaşıyla geçimimi sağlamaktayım.” ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2025-08-21-at-12-23-42.jpeg

“ÇOCUKLARIMI OKULA NASIL GÖNDERECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM”

“Şu anda hiçbir iş yapmıyorum. Çarşıda yara bandı satarım, kağıt mendil satarım. Evimin kirası 10 bin lira, aldığım engelli maaşım 6 bin 450 lira. Eşim bazen yemek yapar isteyen olduğunda. Oradan alıp kiramı denkleştiriyorum. Üç tane çocuğum var. Biri ortaokula, biri ilkokula gidiyor, diğeri de daha küçük. Çocuklarımın okul masraflarını henüz karşılayamadım.” sözlerini sarf eden Çapar, “Her sene aynı sıkıntıyı çekmekteyim. Çocuklarımı okula nasıl göndereceğimi düşünüyorum. Onları güzel bir şekilde okula göndermek, beslenmelerini koymak istiyorum. Her insanın olduğu gibi bizlerin de bu yaşamı sürdürmek istemesi hakkımız.” ifadelerini kullandı.

Çapar, sözlerinin devamında “Bu ay evime gelen elektrik faturası 3 bin lira. Bu faturayı ödemeyemediğim için evimin televizyonunu satmak zorunda kaldım." ifadelerini kullanarak yara bandı ve kağıt mendili 10 liradan satmasına rağmen bazı zamanlar evine eli boş döndüğünü anlattı.

Mehmet Şimşek'in 'muhteşem' zam hesabı ortaya çıktı: Emekli duysa çıldırırMehmet Şimşek'in 'muhteşem' zam hesabı ortaya çıktı: Emekli duysa çıldırır

CHP sahaya indi: Gerçek sorun yoksulluk ve işsizlikCHP sahaya indi: Gerçek sorun yoksulluk ve işsizlik

Kaynak:ANKA

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı