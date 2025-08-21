Türkiye’de yoksulluk yarası durmaksızın kanıyor! Görme engelli yurttaştan yürek yakan isyan

Osmaniye’de yaşayan ve doğuştan görme engelli olan Mehmet Çapar isimli vatandaş, yaşadığı maddi zorluğu anlattı. Yüzde 90 ağır engelli raporunun olduğunu ve ev kiralarının yüksek olması sebebiyle Adana’dan Osmaniye’ye taşındığını aktaran Çapar, "Mesleğim normalde müzisyenlik. Düğünlerde şarkı söylerim. Maddi yetersizlikten dolayı işimi yapamıyorum. Şu an oturmuş olduğum evin iki aylık kirası birikti. Ödemekte zorlanıyorum. Ev sahibi çıkartmıyor, Allah razı olsun fakat bu kirayı da ödemek zorundayım. Devletin vermiş olduğu 6 bin 450 lira engelli maaşıyla geçimimi sağlamaktayım.” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMI OKULA NASIL GÖNDERECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM”

“Şu anda hiçbir iş yapmıyorum. Çarşıda yara bandı satarım, kağıt mendil satarım. Evimin kirası 10 bin lira, aldığım engelli maaşım 6 bin 450 lira. Eşim bazen yemek yapar isteyen olduğunda. Oradan alıp kiramı denkleştiriyorum. Üç tane çocuğum var. Biri ortaokula, biri ilkokula gidiyor, diğeri de daha küçük. Çocuklarımın okul masraflarını henüz karşılayamadım.” sözlerini sarf eden Çapar, “Her sene aynı sıkıntıyı çekmekteyim. Çocuklarımı okula nasıl göndereceğimi düşünüyorum. Onları güzel bir şekilde okula göndermek, beslenmelerini koymak istiyorum. Her insanın olduğu gibi bizlerin de bu yaşamı sürdürmek istemesi hakkımız.” ifadelerini kullandı.

Çapar, sözlerinin devamında “Bu ay evime gelen elektrik faturası 3 bin lira. Bu faturayı ödemeyemediğim için evimin televizyonunu satmak zorunda kaldım." ifadelerini kullanarak yara bandı ve kağıt mendili 10 liradan satmasına rağmen bazı zamanlar evine eli boş döndüğünü anlattı.

