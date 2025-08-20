Mehmet Şimşek'in 'muhteşem' zam hesabı ortaya çıktı: Emekli duysa çıldırır

Türkiye uzun zamandır çift haneli enflasyon şartlarında yönetiliyor. AKP iktidarı, kendi lüks hayatından vazgeçmezken, halka yoksulluğu ve açlığı reva görüyor. Ekonomide işlerin iyi gitmediğini kendi tabanından da duyan iktidar, defalarca ekonomiyi yönetecek isimde değişikliğe gitti. Son olarak, Erdoğan eski bakanı Mehmet Şimşek'in kapısını çaldı. Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin baiına geçen Şimşek, enflasyonla mücadelede sıkı para politikasını devreye alırken, halktan hiç bir dönemde olmadığı kadar vergi topladı.

Yüksek enflasyon koşullarında alım gücü eriyen halk özellikle emekliler günü nasıl bitireceğini, sofrasına koyacak ekmeği düşünürken Bakan Şimşek'in, ekonomi programı övgüsü dikkat çekti.

Ekonomik programla ilgili gelen yazılı soru önergelerini cevaplayan Şimşek: “Hükûmetlerimiz döneminde uyguladığımız politikalarla yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi için önemli adımlar atıldı" dedi.

Şimşek şunları söyledi: "Kalıcı refah artışı sağlamanın ön şartı fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarının tesisi amacıyla uygulanan ekonomi programı sayesinde büyümede dengelenme gerçekleşmiş, cari açık önemli ölçüde gerilemiş, risk primi azalmış, dış kaynak girişi hızlanmış ve rezervler artmıştır. Böylece makro finansal istikrar güçlenmiş, dezenflasyon süreci başlamıştır.”

"EMEKLİ AYLIĞINA YÜZDE 621, ASGARİ ÜCRETE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, enflasyonla mücadele ederken bir yandan da vatandaşların refahını ve alım gücünü korumaya yönelik politikalar uygulandığını ileri sürdü. Şimşek, bu kapsamda çalışanlar ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yapıldığını savundu.

Ayrıca ücretler üzerindeki vergi yükünü azaltmak için asgari ücret ve tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan ücretlerinin vergi dışı bırakıldığını sötleyen Şimşek, “2002 Aralık-2025 Temmuz döneminde en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 621 oranında artış sağlanmıştır. Söz konusu reel artış ile emeklilerimizin aylıklarında enflasyonun oldukça üzerinde artış yapılmış ve alım güçlerinin desteklenmesine devam edilmiştir” dedi.