Türkiye’de internet kullanım oranı yüzde 90’ı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı 2024 yılında yüzde 88,8 iken, 2025 yılında 2,1 puan artarak yüzde 90,9’a yükseldi.

Cinsiyet ayrımında internet kullanım oranı erkeklerde yüzde 93,6, kadınlarda ise yüzde 88,2 olarak ölçüldü. TÜİK verilerine göre, son 12 ayda özel amaçla resmi kurumların internet sitelerini ve mobil uygulamalarını kullanan, e-devlet üzerinden çeşitli kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 76,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 82,8 iken kadınlarda yüzde 69,5 olarak gerçekleşti.

E-DEVLET EN ÇOK GENÇLER TARAFINDAN KULLANILIYOR

Yaş grupları bazında e-devlet kullanımına bakıldığında en yüksek oranın yüzde 92,8 ile 25-34 yaş grubunda olduğu görülürken, en düşük oran yüzde 29,6 ile 65-74 yaş grubunda kaydedildi. E-devlet hizmetlerinin kullanım amaçları arasında ilk sırayı yüzde 68,5 ile kamu kurumlarında saklanan kişisel bilgilere erişim aldı. Bunu yüzde 53,6 ile randevu alma veya rezervasyon yaptırma, yüzde 46,4 ile resmi web sitelerinden bilgi edinme takip etti.

E-TİCARET KULLANIMINDA ARTIŞ

Araştırmaya göre, internetten alışveriş oranı da artış gösterdi. Son 12 ayda internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı 2024 yılında yüzde 51,7 iken 2025 yılında yüzde 55,7’ye çıktı. Erkeklerin yüzde 59,1’i, kadınların ise yüzde 52,3’ü internet üzerinden alışveriş yaptı.

İnternet alışverişlerinin zamanlamasına bakıldığında, bireylerin yüzde 42,3’ünün 2025 yılının ilk üç ayında mal veya hizmet satın aldığı belirlendi. İnternet üzerinden eğitim, mesleki ya da özel amaçlı öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı da bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 17,7’ye ulaştı.

E-ticarette karşılaşılan sorunlar da araştırmada yer aldı. Buna göre alışveriş yapan bireylerin yüzde 29’u çeşitli sorunlarla karşılaştı. En sık yaşanan problem yüzde 12,7 ile teslimatın gecikmesi olurken, yüzde 11,8 oranında yanlış veya hasarlı ürün teslimi bildirildi.

EN ÇOK KULLANILAN UYGULAMA: WHATSAPP

Araştırmada bireylerin sosyal medya ve mesajlaşma alışkanlıklarına da yer verildi. En çok kullanılan uygulama yüzde 88,6 ile WhatsApp oldu. Onu yüzde 72,9 ile YouTube, yüzde 68,1 ile Instagram takip etti.

Cinsiyetlere göre kullanım oranlarına bakıldığında; erkeklerin yüzde 91,3 ile WhatsApp, yüzde 75,7 ile YouTube ve yüzde 68,7 ile Instagram’ı tercih ettiği, kadınların ise yüzde 85,9 ile WhatsApp, yüzde 70,1 ile YouTube ve yüzde 67,4 ile Instagram’ı daha fazla kullandığı tespit edildi.

ELEKTRONİK KİMLİK KULLANIMINDA ARTIŞ

Son 12 ay içinde internet kullanan bireylerin yüzde 15,6’sı özel amaçlarla çevrim içi hizmetlere erişmek için elektronik kimlik (e-kimlik) kullandığını belirtti. Bu oran erkeklerde yüzde 18, kadınlarda yüzde 13,3 oldu.