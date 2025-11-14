Türkiye'de en yüksek sıcaklık orada ölçüldü

Türkiye'de en yüksek sıcaklık orada ölçüldü
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre, 2025 yılının Ekim ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 6.8 derece ile Sivas Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 37.5 derece ile Şırnak Cizre’de tespit edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ekim ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı Ekim ayında ortalama sıcaklıklar, Dalaman, Acıpayam, Korkuteli, Akhisar, Muğla, Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Kale (Demre), Van, Başkale ve Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

hava-1.jpg

UZUN YILLAR ORTALAMASI VE 2025 DEĞERLERİ

1991-2020 normalleri ekim ayı ortalama sıcaklığı 15.6 derece olup 2025 yılı Ekim ayı sıcaklığı ise 15.7 derece ile normallerinin 0.1 derece üzerinde gerçekleşti.

hava-2.jpg

Pazar günü gelecek lapa lapa yağacak! Meteoroloji uyardıPazar günü gelecek lapa lapa yağacak! Meteoroloji uyardı

AYIN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

2025 yılı Ekim ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 6.8 derece ile Sivas Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 37.5 derece ile Şırnak Cizre’de ölçüldü. Öte yandan, 2025 Ekim ayında yeni ekstrem sıcaklık (maksimum, minimum) gerçekleşmediği belirtildi.

Kaynak:DHA

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Türkiye
19 çocuğa istismarla yargılanıyordu! Mahkemeden sanığa rekor ceza
19 çocuğa istismarla yargılanıyordu! Mahkemeden sanığa rekor ceza
İki çocuk kıyafetine yasak! Ürünler toplatılıyor
İki çocuk kıyafetine yasak! Ürünler toplatılıyor