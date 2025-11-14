Pazar günü gelecek lapa lapa yağacak! Meteoroloji uyardı

Pazar günü gelecek lapa lapa yağacak! Meteoroloji uyardı
Yayınlanma:
Meteoroloji yılın ilk kar duyurusunu yaptı. Yurdun batı kesiminde yağmur etkili olurken, MGM, 5 günlük hava tahmin raporunda 8 il için kar yapışı tahmininde bulundu.

Kasım ortasına yaklaşılırken Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşüyor. Batıda yağmur geçişleri etkisini artırırken, doğu illeri için peş peşe kar uyarıları geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı 5 günlük tahmin raporuna göre pazar günü 8 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacakMeteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak

PAZAR GÜNÜ 8 İL İÇİN KAR ALARMI

İklim uzmanlarının, özellikle Marmara ve Ege’de 20 Aralık sonrası için kar ihtimalini dile getirmesine karşın MGM, 16 Kasım 2026 tarihi itibarıyla şu illerde kar yağışının görülebileceğini bildirdi:

Erzurum

Muş

Bitlis

Ardahan

Kars

Ağrı

Van

Hakkari

kar.png

KENT MERKEZLERİNDE DE ETKİLİ OLABİLİR

Uzmanlar, yağışın bazı illerin yüksek noktalarında daha belirgin olabileceğini ancak kar uyarısı yapılan bu 8 şehirde yağışın il merkezlerine kadar inmesinin beklendiğini aktarıyor.

Yağışların hafif ve kısa süreli olması öngörülüyor. MGM’nin değerlendirmelerine göre, haftanın ilk iş günü itibarıyla bölgede yeniden güneşli hava hakim olacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Türkiye
Türkiye'de en yüksek sıcaklık orada ölçüldü
Türkiye'de en yüksek sıcaklık orada ölçüldü
19 çocuğa istismarla yargılanıyordu! Mahkemeden sanığa rekor ceza
19 çocuğa istismarla yargılanıyordu! Mahkemeden sanığa rekor ceza
İki çocuk kıyafetine yasak! Ürünler toplatılıyor
İki çocuk kıyafetine yasak! Ürünler toplatılıyor