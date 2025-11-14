Pazar günü gelecek lapa lapa yağacak! Meteoroloji uyardı

Kasım ortasına yaklaşılırken Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşüyor. Batıda yağmur geçişleri etkisini artırırken, doğu illeri için peş peşe kar uyarıları geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı 5 günlük tahmin raporuna göre pazar günü 8 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak

PAZAR GÜNÜ 8 İL İÇİN KAR ALARMI

İklim uzmanlarının, özellikle Marmara ve Ege’de 20 Aralık sonrası için kar ihtimalini dile getirmesine karşın MGM, 16 Kasım 2026 tarihi itibarıyla şu illerde kar yağışının görülebileceğini bildirdi:

Erzurum Muş Bitlis Ardahan Kars Ağrı Van Hakkari

KENT MERKEZLERİNDE DE ETKİLİ OLABİLİR

Uzmanlar, yağışın bazı illerin yüksek noktalarında daha belirgin olabileceğini ancak kar uyarısı yapılan bu 8 şehirde yağışın il merkezlerine kadar inmesinin beklendiğini aktarıyor.

Yağışların hafif ve kısa süreli olması öngörülüyor. MGM’nin değerlendirmelerine göre, haftanın ilk iş günü itibarıyla bölgede yeniden güneşli hava hakim olacağı ifade edildi.