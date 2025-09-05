Türkiye Suriye'de müfredat değişikliğine dahil oluyor: Türk öğretmenler görev alacak

Türkiye Suriye'de müfredat değişikliğine dahil oluyor: Türk öğretmenler görev alacak
Yayınlanma:
Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, Suriye'de eğitim müfredatının yenilenmesi için Türkiye'nin devreye gireceğini açıkladı. Esad döneminden kalan Türkiye karşıtı ifadeler ayıklanacak, tarih ve coğrafya dersleri yeniden düzenlenecek. Halep ve Şam'da Türk okulları açılacak, Suriyeli öğretmenlere eğitim desteği verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, Suriye'de eğitim sisteminde yapılacak kapsamlı değişikliklerin detaylarını paylaştı. Habertürk'te yer alan habere göre çalışmalar kapsamında Esad döneminden kalan ve Türkiye karşıtı ifadeler müfredattan çıkarılacak, özellikle tarih ve coğrafya derslerinde yeni düzenlemeler yapılacak.

TÜRK ÖĞRETMENLER GÖREV ALACAK

Suriye'ye geri dönen ancak Arapça bilgisi yetersiz olan çocukların uyumu için Türk eğitimciler devreye girecek. Öğrencilerin yoğunluk gösterdiği bölgelerde özel eğitim merkezleri kurulacak, burada Arapça dil eğitimi verilecek.

HALEP VE ŞAM'DA TÜRK OKULLARI

Halep ve Şam'da iki Türk okulunun açılması planlanıyor. Ayrıca Suriyeli öğretmenlere hem Türkiye'de hem de Suriye'de eğitim verilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Şam ziyaretinde oluşturulan yol haritası bu sürecin temelini oluşturdu.

Kaynak:Habertürk

