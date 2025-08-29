Türkiye Gazze'ye neden havadan yardım göndermiyor? Bakan Fidan yanıtladı

Türkiye Gazze'ye neden havadan yardım göndermiyor? Bakan Fidan yanıtladı
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olağanüstü toplanan Genel Kurul'da, Gazze'ye havadan yardım indirilmesi konusunda, "Ürdünlüler rıza göstermediği sürece gitme şansımız yok" ifadeleri ile sorunun Ürdün'ün koordinasyonsuzluğundan olmasını gösterdi.

Dünya Gazze'deki açlık ve kıtlık dramını izlerken havadan yardımlar ile Filistinlilere destek de verilmeye devam ediyor. Türkiye de havadan paraşütle yardımların iletilmesi bakımında eleştirilerin muhatabı oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda havadan yardım gönderilmesine ilişkin söz aldı. Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Havadan yardım göndermeyle hususu gündeme getiriyorlar ve burada hükümetin isteksizlik ve gaflet içerisinde olduğunu ima eden hususlar var. O konuda bir açıklık getirmek istiyorum. İki tane husus var bu konuyla ilgili. Biliyorsunuz bizim en fazla hassas olduğumuz ve en iyi olduğumuz konu Filistinlilere yardım götürme meselesi. Dünyanın en iyi yardım kuruluşları bizde. AFAD ve Kızılay gece gündüz çalışıyor. Mısır ile iş birliği içerisinde bunu götürüyoruz. Fakat Gazze'deki savaş koşullarının ortaya çıkardığı durumlar içeriye yardım malzemesinin girmesini sağlamada bir numaralı konu. İkincisi biz bu kadar yardım götürmede, karadan, denizden götürüyoruz, havadan niye şey olalım?"

"BİZE ONAY VERDİĞİ ZAMAN HEMEN BİZ GİDECEK DURUMDAYIZ"

Ürdün ile Gazze'ye havadan yardım için koordinasyon kurduklarını söyleyen Hakan Fidan, havadan yardım atmanın İsrail’in bir kozmetik faaliyeti olduğunu ifade ederek, "Yine de yardım yardımdır, bir gram olsa da yardımdır, teknik yardım örgütlerini, uluslararası teknik yardım örgütlerinin de hepsinin de itirazına rağmen havadan yardım etme. Bakın bugün The Guardian'ı açın, okuyun, orada 14 yaşındaki Muhammed Eid kargonun altında ezildi. Bütün yardım kuruluşları havadan yardım atılmasının ölüme sebep olduğunu ve kesinlikle yerini bulmadığını söylüyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız bu konuda bize yapılması konusunda onay verdi." dedi.

Fidan konuşmasına Ürdün'den haber geldiği anda uçakların hazır olduğunu bildirdi:

"Silahlı Kuvvetlerimiz, uçaklar, Ürdün hava sahası, Ürdünlüler rıza göstermediği sürece gitme şansımız yok. Ürdünlülere birkaç defa dedik, "Biz buraya gelelim, ne uçak istiyorsanız hazırız." Muhtemelen onlar İsrail ile bu meseleyi çözemediler. İsrail ile koordinasyonunu iyi yapmış ülkelere Ürdünlüler izin veriyorlar, alıyorlar götürüyorlar. Neye ihtiyacınız var dedik başka. Dediler ki, "Bizim havadan kargo atmaya paraşüte ihtiyacımız var" dediler. Silahlı Kuvvetler bunları hemen gönderdi. Uçaklarımız hazır. Hava sahasının açılmasıyla ilgili Ürdün bir koordinasyonda bize onay verdiği zaman hemen biz gidecek durumdayız."

Kaynak:ANKA

