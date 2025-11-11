Son dakika | Türkiye bu açıklamaya kilitlendi! Akın Gürlek açıklama yapacak

Son dakika | Türkiye bu açıklamaya kilitlendi! Akın Gürlek açıklama yapacak
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in saat 14.30'da basın açıklaması yapacağı bildirildi. Türkiye'nin kilitlendiği açıklamada Yeni Şafak'a sızdırılan İBB iddianamesinin hazırlandığının duyurulması da beklentiler arasında.

İBB iddianamesi olarak bilenen ve İBB-TBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu soruşturmada bugün iddianamenin çıkacağı yönünde haberler servis edildi. 237 günden bu yana beklenen iddianame hakkında önce Yeni Şafak'a bilgiler sızdırıldı.

İddianamenin 4 bin sayfa civarlarında olduğu, 8 savcı tarafından hazırlandığı iddia edildi. Başsavcı Akın Gürlek'in basın açıklaması yapacağı haberi, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi'nin "İBB iddianamesi hazır" haberinden kısa bir süre sonra geldi.

Aktarılan bilgilere göre Akın Gürlek bugün saat 14.30'da bir basın açıklaması yapacak.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

