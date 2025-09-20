Türk mühendisliği Asya semalarında: THY Teknik iki devle el sıkıştı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Endonezya'nın ulusal havayolu Garuda Indonesia ve aynı gruba bağlı düşük maliyetli havayolu Citilink ile uçakların iniş takımı bakımına yönelik iki ayrı anlaşma imzaladı. THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu işbirliklerinin şirketin bölgedeki varlığını güçlendirdiği belirtildi.

Anlaşmalara göre, Garuda Indonesia filosundaki Airbus A330 ve Boeing 777 uçaklarının, Citilink filosundaki A320ceo ve A320neo modellerinin iniş takımı bakım hizmetleri THY Teknik AŞ tarafından sağlanacak.

Bu gelişme, yalnızca bölgesel pazar payının artması anlamına gelmiyor; aynı zamanda THY Teknik’in dünya standartlarında bakım hizmetleri sunma konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor. Açıklamada, Garuda Indonesia ve Citilink’in geçmişteki olumlu deneyimlerini bu yeni anlaşmalarla pekiştirdiği ve operasyonel verimliliklerini sürdürebilmek adına THY Teknik’in uzmanlığından faydalanmaya devam edecekleri vurgulandı.

THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, anlaşmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, Asya-Pasifik bölgesinin havacılıkta en hızlı büyüyen ve dinamik pazarlardan biri olduğunu belirtti.

Anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbulut, şu ifadeleri kullandı: