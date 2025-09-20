Türk mühendisliği Asya semalarında: THY Teknik iki devle el sıkıştı

Türk mühendisliği Asya semalarında: THY Teknik iki devle el sıkıştı
Yayınlanma:
THY Teknik, Endonezya'nın Garuda Indonesia ve Citilink havayollarıyla iniş takımı bakımı için anlaşma imzaladı. Anlaşmalar, Türk mühendisliğinin Asya-Pasifik pazarındaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Endonezya'nın ulusal havayolu Garuda Indonesia ve aynı gruba bağlı düşük maliyetli havayolu Citilink ile uçakların iniş takımı bakımına yönelik iki ayrı anlaşma imzaladı. THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu işbirliklerinin şirketin bölgedeki varlığını güçlendirdiği belirtildi.

Anlaşmalara göre, Garuda Indonesia filosundaki Airbus A330 ve Boeing 777 uçaklarının, Citilink filosundaki A320ceo ve A320neo modellerinin iniş takımı bakım hizmetleri THY Teknik AŞ tarafından sağlanacak.

Bu gelişme, yalnızca bölgesel pazar payının artması anlamına gelmiyor; aynı zamanda THY Teknik’in dünya standartlarında bakım hizmetleri sunma konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor. Açıklamada, Garuda Indonesia ve Citilink’in geçmişteki olumlu deneyimlerini bu yeni anlaşmalarla pekiştirdiği ve operasyonel verimliliklerini sürdürebilmek adına THY Teknik’in uzmanlığından faydalanmaya devam edecekleri vurgulandı.

THY'den açıklama geldi: Uçaklar Boeing'den mi alınacak?THY'den açıklama geldi: Uçaklar Boeing'den mi alınacak?


THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, anlaşmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, Asya-Pasifik bölgesinin havacılıkta en hızlı büyüyen ve dinamik pazarlardan biri olduğunu belirtti.

Anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbulut, şu ifadeleri kullandı:

"Attığımız bu adımlar, şirketimizin küresel pazardaki konumunu güçlendirirken, aynı zamanda Türkiye'nin havacılık ihracatına değerli bir katkı sunmaktadır. Türk mühendisliğini ve tecrübesini dünya çapında daha fazla hava yoluna ulaştırmak bizim için stratejik bir öncelik. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki güçlü varlığımızın yanı sıra bu bölgede de büyümeye devam ediyor olmamız, farklı pazarlarda istikrarlı şekilde genişlediğimizin de en somut göstergesidir. Garuda Indonesia ve Citilink ile değerli işbirliklerimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyor, bize duydukları güven için kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Alana da satana da yarıyor: Gribi de şıp diye kesiyor
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Türkiye
Düğün kabusa döndü! Karşısında şarkı söylemeyi reddeden şarkıcıya saldırdı: Serbest kaldı
Düğün kabusa döndü! Karşısında şarkı söylemeyi reddeden şarkıcıya saldırdı: Serbest kaldı
Sazlık yangınına yangın tüpleriyle müdahale
Sazlık yangınına yangın tüpleriyle müdahale
Şehir eşkıyası trafiği birbirine kattı! Aracın önünü kesip camlarını kırdı
Şehir eşkıyası trafiği birbirine kattı! Aracın önünü kesip camlarını kırdı