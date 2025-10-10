Türk kıyılarında panik yaratan iki deniz aracı! MSB Ukrayna'yı işaret etti

Karadeniz kıyılarında iki tane insansız deniz aracı (İDA) ortaya çıktı. 30 Eylül'de Trabzon'da 7 ekim'de de Artvin'deki iki araçta SAS komandoları tarafından etkisiz hale getirildi.

İki aracın da Karadeniz'de devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye ulaştığı değerlendirildi.

Artvin kıyılarında bulunan İDA

İki aracında birebir aynı model olduğu da öğrenilmişti.

Bölgede büyük panik yaratan ve içinde patlayıcı maddeler olduğu da iddia edilen araçlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi.

Trabzon'daki İDA

ARAÇLAR UKRAYNA'NIN MI?

Bakanlık, araçların Ukrayna'ya ait olduğunu işaret etti. Vatandaşların da dikkatli olması için uyarı da bulunna MSB şunları kaydetti: