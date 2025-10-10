Türk kıyılarında panik yaratan iki deniz aracı! MSB Ukrayna'yı işaret etti

Bomba yüklü oldukları da iddia edilen iki insansız deniz aracı Trabzon ve Artvin kıyılarında bulunmuştu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu araçlar hakkında açıklama yapıp Ukrayna'yı işaret etti.

Karadeniz kıyılarında iki tane insansız deniz aracı (İDA) ortaya çıktı. 30 Eylül'de Trabzon'da 7 ekim'de de Artvin'deki iki araçta SAS komandoları tarafından etkisiz hale getirildi.

İki aracın da Karadeniz'de devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye ulaştığı değerlendirildi.

Artvin kıyılarında bulunan İDA

İki aracında birebir aynı model olduğu da öğrenilmişti.

Bölgede büyük panik yaratan ve içinde patlayıcı maddeler olduğu da iddia edilen araçlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi.

Trabzon'daki İDA

ARAÇLAR UKRAYNA'NIN MI?

Bakanlık, araçların Ukrayna'ya ait olduğunu işaret etti. Vatandaşların da dikkatli olması için uyarı da bulunna MSB şunları kaydetti:

"Karadeniz’de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın/İHA/İDA’ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir.

7 Ekim’de; Trabzon açıklarında su ürünleri araştırma gemisi, Artvin açıklarında ise balıkçı teknesi tarafından İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisimler tespit edildiği, Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca bildirilmiştir. Söz konusu İDA’lar bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir.

Bu konuda yeni tedbirlerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için Ukrayna ile de görüşmeler yapıyoruz.

Daha önce de vurguladığımız gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahale bulunmadan ivedikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir."

