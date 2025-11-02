Türk Hava Yolları Reha Muhtar’ı kara listeye aldı!

Türk Hava Yolları (THY), uçağı kaçırdığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı’nda personelle tartışan Reha Muhtar’ı uçuşlardan men ederek kara listeye aldı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaşanan olay ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamada bulundu.

“İNSANA SAYGI BİZİM İÇİN HER ZAMAN ÖNCELİKTİR”

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" sözlerini sarf etti.

TELEFONUYLA X-RAY CİHAZINDAN GEÇMEK İSTEMİŞ!

Yaşanan olaya ilişkin sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videolarda, Reha Muhtar’ın elinde telefonu varken X-ray cihazından geçmek istediği, görevlilerin uyarısı üzerine tartışma yaşandığı fark edildi. Söz konusu görüntülerde Muhtar’ın, “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” ifadelerini kullandı.