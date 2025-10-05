Reha Muhtar Boğaz'daki yalısını satışa çıkardı: 4.5 milyon dolara almıştı satmak istediği fiyat dudak uçuklattı

Reha Muhtar Boğaz'daki yalısını satışa çıkardı: 4.5 milyon dolara almıştı satmak istediği fiyat dudak uçuklattı
Yayınlanma:
Reha Muhtar, İstanbul Boğazı manzaralı yalısını satışa çıkardı. Muhtar'ın 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı yalı için istediği fiyat ise dudak uçuklattı.

Ünlü spiker Reha Muhtar, yaklaşık 25 yıldır sahip olduğu Boğaz manzaralı yalısını satışa çıkardı. Ünlü ismin bu kararı, hem gayrimenkul hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Reha Muhtar'ın yalısını satışa çıkarma nedeni merak konusu olurken, yalı geçmişte aile içinde yaşanan bazı anlaşmazlıklar ile de gündeme gelmişti. Muhtar, çocuklarının annesi Deniz Uğur’un hem yalı hem de çocuklar üzerinde hak talebinde bulunması üzerine dava açmıştı.

yali-reha-muhtar.jpg

Ünlülerin gözdesi 224 milyona satışa çıktı: İçinde yok yok!Ünlülerin gözdesi 224 milyona satışa çıktı: İçinde yok yok!

"DENİZ UĞUR CENAZEME GELMESİN" DEMİŞTİ

Muhtar, 2024 yılında İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda tedavi görmüş ve taburcu olmuştu. Ünlü spiker, Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananların ardından vasiyetini de kamuoyuyla paylaşmıştı.

Muhtar, "Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur’un başına gelenler benim cenazemde yaşanmasın" sözleriyle dikkat çekmişti.

reha-muhtar-deniz-ugur.webp​​​​​​​

20 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Baltalimanı Caddesi'ndeki yalıyı 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın alan Reha Muhtar, 25 yıl sonra yaklaşık 5 katına satışa çıkardı. Muhtar'ın yalı için 20 milyon dolar istediği öğrenildi.

yali.jpg

Kaynak:Ekonomim

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti