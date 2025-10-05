Reha Muhtar Boğaz'daki yalısını satışa çıkardı: 4.5 milyon dolara almıştı satmak istediği fiyat dudak uçuklattı

Ünlü spiker Reha Muhtar, yaklaşık 25 yıldır sahip olduğu Boğaz manzaralı yalısını satışa çıkardı. Ünlü ismin bu kararı, hem gayrimenkul hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Reha Muhtar'ın yalısını satışa çıkarma nedeni merak konusu olurken, yalı geçmişte aile içinde yaşanan bazı anlaşmazlıklar ile de gündeme gelmişti. Muhtar, çocuklarının annesi Deniz Uğur’un hem yalı hem de çocuklar üzerinde hak talebinde bulunması üzerine dava açmıştı.

Ünlülerin gözdesi 224 milyona satışa çıktı: İçinde yok yok!

"DENİZ UĞUR CENAZEME GELMESİN" DEMİŞTİ

Muhtar, 2024 yılında İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda tedavi görmüş ve taburcu olmuştu. Ünlü spiker, Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananların ardından vasiyetini de kamuoyuyla paylaşmıştı.

Muhtar, "Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur’un başına gelenler benim cenazemde yaşanmasın" sözleriyle dikkat çekmişti.

​​​​​​​

20 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Baltalimanı Caddesi'ndeki yalıyı 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın alan Reha Muhtar, 25 yıl sonra yaklaşık 5 katına satışa çıkardı. Muhtar'ın yalı için 20 milyon dolar istediği öğrenildi.