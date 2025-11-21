Türk gemisi Soçi’de limana alınmamıştı! Gerilim İstanbul’a sıçradı: Rus gemisi dümeni geri çevirdi

Son 4 yıldır sıklıkla Türkiye’deki limanlara uğrayan Palau bandıralı, 193 metre uzunluğundaki 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, geçtiğimiz gün de İstanbul’a geldi. Saat 10.00’da Sarayburnu'na yanaşıp yolcu indirmesi beklenen kruvaziyerin limana yanaşmasına izin verilmedi.

LİMANA YANAŞAMAYINCA KARADENİZ’E AÇILDI!

Sarayburnu açıklarında bekleyen, içinde 616 Rus turistin bulunduğu kruvaziyerin yanaşmasına izin verilmeyince operasyon durduruldu. Rus kruvaziyeri, Soçi'ye dönmek üzere Karadeniz'e açıldı.

TÜRK GEMİSİ 2 GÜN LİMANA ALINMAMIŞTI!

Yaklaşık 2 hafta önce de Trabzon’dan Rusya’nın Soçi kentine giden bir Türk gemisi, iki gün boyunca limana alınmamıştı. Türk gemisi, bunun üzerine kalkış noktası olan Trabzon’a geri dönmek zorunda kalmıştı.

Rusya'nın düşman teknesi muamelesi yaptığı Türk gemisi Trabzon'a geri gönderildi

Yaşanan gelişme üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Rusya bir savaş halinde ve orada sıkıntı oldu. Mütekabiliyet uygulayarak aynı şeyi yapacağız. Ondan şüpheniz olmasın” açıklamasında bulundu.



