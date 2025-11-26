Türk Dil Kurumu'ndan 'yılın kelimesi' anketi

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yılın Kelimesi/Kavramı" uygulamasının geleneksel hale getirilmesi amacıyla, 2025 yılının kelimesini belirlemek için öneri süreci başladı.

TDK'den yapılan açıklamada, uygulamanın amacının "Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak" olduğu belirtildi.

ÖNERİLER İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN ALINIYOR

Halkın katılımıyla gerçekleştirilecek bu süreçte, öneriler TDK’nin internet sitesinde açılan ilgili bölüm üzerinden toplanıyor. Öneride bulunmak isteyen vatandaşlar, 14 Aralık tarihine kadar kurumun internet sitesindeki bağlantıdan kelime veya kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecek.

Gönderilen kelime ve kavram önerileri, öncelikle TDK Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek. Kurulun değerlendirmesinin ardından, "Yılın Kelimesi/Kavramı" halk oylamasıyla belirlenecek. Başvurular "anket.tdk.gov.tr" adresi üzerinden yapılabiliyor.