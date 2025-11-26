Yeni yargı paketine süreç dokunuşu! İşte iktidarın 'af' formülü

Türkiye’de 17 bin 492 kişi “terör örgütü üyeliği” gerekçesiyle cezaevinde olduğu öğrenildi. Bunların; 10 bin 938’i FETÖ, 4 bin 218’i PKK, 946’sı IŞİD, 281’i DHKP-C, 1109’u ise diğer yasa dışı örgüt mensubu.

Cezaevlerinde toplam tutuklu ve hükümlü sayısının 430 bine ulaştığı, mevcut kapasitenin ise 150 bin kişi aşıldığı ifade ediliyor.

Yılın başında 10. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelen ancak iddiaya göre AKP içinde “teröristler çıkacak” tepkileriyle geri çekilen pandemi affı, bu kez 11. Yargı Paketi kapsamında yeniden gündeme alınmak isteniyor.

AKP, MHP’nin de ısrarıyla bu düzenlemeyi tekrar değerlendirmeye açtı. Ancak önceki yasal düzenlemede yapılan hata nedeniyle, affın kapsamı genişletilmek zorunda. Anayasa Mahkemesi’nin işaret ettiği eksiklik, cezası kesinleşmeyenlerin kapsam dışı bırakılmasıydı.

Bu nedenle, suçun işlendiği tarihe göre yeniden değerlendirme yapılması planlanıyor.

TERÖR VE CİNSEL SALDIRI SUÇLULARI DA YARARLANMIŞTI

Pandemi sürecinde cezasının üçte ikisini çeken mahkûmlar açık cezaevine alınarak, kalan 5 yıllık cezalarında dışarı çıkarılmıştı. Bu uygulamadan terör, cinsel saldırı, cinayet ve hırsızlık suçluları da yararlanmıştı. Şimdiye kadar toplamda 85 bin mahkûm bu düzenlemeyle salıverildi.

Yeni düzenlemede, “terör suçları hariç” ibaresiyle bu kişilerin dışarıda bırakılması düşünülüyor. Ancak bu ayrım, yeni bir eşitsizlik tartışmasını da beraberinde getiriyor.

DEM Parti, 11. Yargı Paketi kapsamına terör örgütü PKK'dan mahkum olmuş kişilerin de da talep ediyor.

Gazeteci Nuray Babacan’ın Nefes'teki köşesinde aktardığına göre bu talep, partinin İmralı Süreci'ni destekleyen stratejisiyle paralel ilerliyor. MHP ise farklı gerekçelerle aynı sonucu doğuracak şekilde pandemi affının yeniden düzenlenmesini destekliyor.

Pandemi affının terör suçlularını kapsamaması durumunda geçmişte bu affın sağladığı avantajlardan yararlanan PKK’lıların bir kısmı serbest kalmışken, bugün benzer durumda olan diğer mahkûmların içeride kalması yeni bir çelişki yaratacak.

Babacan, bu düzenleme ile “kısmi af” tartışmalarının fiilen açılım sürecinin ilk yasal adımına dönüşeceğini yazdı. Terör mahkumları da bu kapsamda serbest bırakılırsa, cezaevlerinde önemli bir boşalma yaşanacak. AKP’nin nasıl bir tutum takınacağı ve son kararı kimin vereceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Babacan yazısında şunları ifade etti:

"Terör örgütü suçlularının pek bilinmeyen rakamlarını bunun için yazdım. Eğer terör örgüt mensupları dahil edilirse, bu mahkumların yarıya yakını bu düzenlemeden yararlanabilecek. DEM’lilerin sürekli takip ettiği PKK’lı mahkumların büyük bölümü de bu sayede dışarı çıkacak. Böylece 10. Yargı Paketinde erken bulunan “Kısmi af”, 11. Yargı Paketine yerleştirilmiş olacak. Açılımın ilk yasal düzenlemesi de böylece hayata geçirilmiş olacak. Tabi rüzgar ters yönden esmezse…"

Öte yandan kulislerde süreç için ayrıca bir yasal düzenlemenin yapılması da sık sık dile getirilen bir öneri.