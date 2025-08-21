Türk bayrağında direk dansına soruşturma! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Yayınlanma:
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde bir turistin Türk bayrağı direğinde direk dans yapması üzerine Valilik harekete geçti. Turist hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde yabancı uyruklu bir kişinin Türk bayrağı direğinde dans etmesi videoları sosyal medyanın gündemine düştü.

Direk dansı, 'bayrağa yapılan saygısızlık' olarak değerlendirildi ve sosyal medya kullanıcıları arasında tepki ile karşılandı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Nevşehir Valiliği, söz konusu görüntüler üzerine yaptığı açıklamada konuya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirterek, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamınsa soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhâl yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır.


Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ekran-goruntusu-2025-08-21-061831.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

