Türk balıkçıyı taciz eden Yunan gemisi uzaklaştırıldı

Yayınlanma:
Gökçeada'da Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taciz edilen Türk balıkçıların yardımına Türk Sahil Güvenliği yetişti. Yunan Sahil Güvenlik unsurları bölgeden uzaklaştırıldı.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında avlanan Türk balıkçı teknesi, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildi. Zürafa Kayalıkları mevkiinde yaşanan gerginlik, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla sona erdi.

YUNAN BOTUNDAN YAKIN TAKİP VE TACİZ

Balıkçı İlker Özdemir ve tayfası, Semadirek Adası yakınlarındaki Zürafa Kayalıkları açıklarında avlandıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik botunun yaklaşmasıyla hareketli dakikalar yaşadı. Yunan botu, balıkçı teknesini bir süre çok yakın mesafeden takip ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Özdemir, yaşanan tehlikeli yakınlaşma üzerine hemen Türk makamlarından yardım istedi.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ MÜDAHALE ETTİ

İhbarı alan Türk Sahil Güvenlik komutanlığı, bölgeye hızla bir bot sevk etti. Türk ekiplerinin görüş alanına girmesiyle birlikte Yunan unsurları manevra yaparak bölgeden uzaklaştı. O anlar, teknedeki balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

BALIKÇI ÖZDEMİR: "VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaşan İlker Özdemir, bu tür tacizlerin sıklaştığını belirterek şunları söyledi:

"Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Bu bölgede avlanmaya devam ediyoruz. Onlar yapmaktan vazgeçmiyor, biz de vazgeçmeyeceğiz. Teknemiz sac olduğu için daha güvenli, onlar da bunu biliyor. Çok yakın geçtiler. Türk Sahil Güvenlik botunu aradık, muhtemelen onları görünce kaçtılar. Buradayız ve ekmeğimizin peşindeyiz." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

