Yurt dışı telefonu olanlar dikkat: 1 Mayıs’a kadar yapmayanların cihazı kapatılacak

BTK tarafından yürütülen teknik incelemeler neticesinde, yurt dışından getirilen çift SIM kartlı cihazların kayıt süreçlerinde bazı usulsüzlükler belirlendi. Yapılan denetimlerde, tek bir pasaport üzerine kaydedilen cihazların ikinci IMEI numaralarının, sisteme farklı cihazlarmış gibi tanımlandığı veya kullanım süresini uzatmak amacıyla mevzuata aykırı şekilde değerlendirildiği saptandı.

Kurum, bu tür yöntemlerle kayıt dışı bırakılan veya usulsüz kaydedilen cihazların Türkiye şebekelerinde erişime kapatılacağını duyurdu. Yıl başında yapılan bildirimlerle kullanıcılar, IMEI numaralarının kayıt dışına alınacağı konusunda bilgilendirilmişti.

1 MAYIS SONRASI ERİŞİM KISITLAMASI BAŞLIYOR

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların Türkiye'de yasal olarak kullanılabilmesi için 120 günlük bir kayıt süresi bulunuyor. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Bu süre zarfında e-Devlet üzerinden gerekli kayıt işlemlerini tamamlamayan veya belirlenen harç tutarını yatırmayan kullanıcıların cihazları, 1 Mayıs itibarıyla iletişime kapatılacak. 2026 yılı itibarıyla güncellenen düzenlemeler kapsamında, yurt dışı telefon kayıt ücreti (IMEI harcı) 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor.

KULLANIM SÜRESİ UZATMA YÖNTEMLERİ SONA ERİYOR

Geçmiş dönemlerde çift SIM veya e-SIM teknolojisine sahip telefonlarda, farklı IMEI numaraları üzerinden kullanım süresini 120+120 gün şeklinde uzatma yöntemine başvurulabiliyordu. BTK'nın yeni düzenlemesiyle birlikte bu uygulamanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Tespit edilen usulsüz kayıtlar kapsamında olan binlerce cihazın, sistemden taranarak aşamalı olarak kapatılması planlanıyor.

IMEI kayıt ücreti belli oldu

YURT DIŞI TELEFON KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışından cihaz getiren vatandaşların mağduriyet yaşamaması için izlemesi gereken adımlar şunlardır:

Süre kontrolü: Cihazın Türkiye'ye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 120 gün içinde kayıt edilmesi gerekir.

Harç ödemesi: Vergi daireleri veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla 54.258 TL'lik kayıt ücretinin yatırılması zorunludur.

e-Devlet onayı: Ödeme yapıldıktan sonra e-Devlet kapısı üzerinden IMEI kayıt formunun doldurulması ve başvurunun onaylanması gerekmektedir.