"Türk adaletini dünyaya rezil ediyorlar!"

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimi görevden aldı.

Mahkeme, seçimlerde usulsüzlük iddialarının “yaklaşık ispat” seviyesinde doğrulandığını belirterek CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul atandı. CHP’den istifa ettiğini söyleyen Gürsel Tekin'in ise istifa etmediği ortaya çıktı

"TÜRK ADALETİNİ DÜNYAYA REZİL EDİYORLAR!"

Karara sosyal medya hesabından çok sert tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hedefin "39. Olağan Kurultay sürecini sekteye uğratmak" olduğunu ifade ederek mahkemenin kararı içi "Bu karar, demokrasimize yönelik açık bir darbedir!" dedi.

Kararın yeni adli yılın başlangıcında alındığını hatırlatan Başarır şunları söyledi:

"Yeni adli yılın başlangıcında bu ülkenin hukukunu, adaletini dünyaya rezil ediyorlar!

İstanbul İl Başkanımız ve yönetim kurulumuzun görevden alınarak, 39. Olağan Kurultay sürecimizi sekteye uğratmak büyük acizliktir.

Bu karar, demokrasimize yönelik açık bir darbedir!

Hukuk yoluyla irademizi gasp etmeye çalışanlara karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz.

Örgütümüzün iradesini hiçbir güç gölgeleyemez. Partimiz, bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır."