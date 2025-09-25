Turistten 400 bin lira çarptı: Taksicinin kredi kartı oyunu böyle ortaya çıktı

Turistten 400 bin lira çarptı: Taksicinin kredi kartı oyunu böyle ortaya çıktı
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, turist yolculardan haksız ücret alan iki taksinin çalışma ruhsatının iptal edilmesine karar verildi. Yapılan incelemelerde bir taksi sürücüsünün turist yolcunun kredi kartından iki seferde toplam 400 bin lira aldığı belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), turist yolculardan haksız kazanç sağladığı tespit edilen iki taksinin çalışma ruhsatını iptal etti. UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirildi.

TURİST YOLCUYU 400 BİN LİRA DOLANDIRDI!

Toplantıda, turistlerden fazla ücret aldığı belirlenen taksilerin durumları masaya yatırıldı. Emniyet birimlerinden gelen şikayetler ve görüntülerin incelenmesi sonucunda, taksi sürücülerinin haksız kazanç, hanutçuluk, dolandırıcılık, görüntü almayı engelleme ve gayri yasal çalışma suçlarını işlediği tespit edildi. Yapılan incelemelerde bir taksi sürücüsünün turist yolcunun kredi kartından 36 bin lira çektiği, diğer sürücünün ise iki seferde toplam 400 bin lira aldığı belirlendi. Toplantıda yapılan oylama sonucunda, söz konusu taksilerin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi kabul edildi.

Çocukların güvenliği için kritik adım: Servislere kamera takılacakÇocukların güvenliği için kritik adım: Servislere kamera takılacak

CEZA ALANA ZORUNLU EĞİTİM

UKOME toplantısında ayrıca ceza alan taksi taşımacıları ve sürücüler için yeniden eğitim zorunluluğu getirildi. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 30 gün veya bir yıl içinde toplam 60 gün ve üzeri süreyle beklemeye alınan taşımacıların, İBB Ulaşım Akademi tarafından düzenlenen mevzuat, İstanbul şehir bilgisi, güvenli sürüş tekniği, yabancı dil ve benzeri konulardaki 5 günlük zorunlu sınıf eğitimini tamamlaması ve sınavdan başarılı olması gerekiyor. Eğitimin ücreti 15 bin lira olarak belirlendi.

'S' plaka ve 'T' plaka sahiplerine kritik çağrı: 30 gün içinde başvurun!'S' plaka ve 'T' plaka sahiplerine kritik çağrı: 30 gün içinde başvurun!

Toplantıda ayrıca taksimetre açmama, yanlış park, araçta sigara içilmesi, yetersiz ehliyet ve alkol kullanımı gibi ihlaller nedeniyle taksi taşımacılarına 1019, sürücülere ise 707 ceza uygulanması karara bağlandı. İBB yetkilileri, turistlerin güvenli ve adil bir şekilde ulaşım hizmeti almasının sağlanacağını belirtti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

