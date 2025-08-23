Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı

Yayınlanma:
Aydın’ın Söke ilçesinde turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.45 sıralarında Söke Fevzipaşa Çevre Yolu Yamaçköy yol ayrımında yaşandı. 09 APH 834 plakalı midibüsün seyir halindeyken iddiaya göre tekeri patladı. Kontrolden çıkan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yola devrildi.

aydin2.jpg

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuları güçlükle çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığı bildirildi.

aydin1.jpg

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, midibüsün teknik kontrollerinin yapılacağı ve sürücünün ifadesinin alınacağı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

