Tünelde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 10 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu yaşandı.
Akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda Cebeci Tünel'nin Ankara istikameti girişinde 2 araç çarpıştı. Çarpışan 2 aracın peşinden gelen 8 araç da kazaya karıştı.
Tünel girişinde meydana gelen zincirleme kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ YARALANDI, TRAFİK KİLİTLENDİ
Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişiden 2'sine olay yerinde müdahale edilirken, diğer 2 yaralı tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kazaya karışan 8 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Diğer 2 aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak:AA