Tünelde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi

İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Tüneli'nde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 10 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu yaşandı.

TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA

Akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda Cebeci Tünel'nin Ankara istikameti girişinde 2 araç çarpıştı. Çarpışan 2 aracın peşinden gelen 8 araç da kazaya karıştı.

Tünel girişinde meydana gelen zincirleme kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aa-20250829-38961762-38961759-sultangazide-tunelde-10-aracin-karistigi-kazada-4-kisi-yaralandi.jpg

4 KİŞİ YARALANDI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişiden 2'sine olay yerinde müdahale edilirken, diğer 2 yaralı tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle tünel girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan 8 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Diğer 2 aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

aa-20250829-38961762-38961758-sultangazide-tunelde-10-aracin-karistigi-kazada-4-kisi-yaralandi.jpg

aa-20250829-38961762-38961760-sultangazide-tunelde-10-aracin-karistigi-kazada-4-kisi-yaralandi.jpg

aa-20250829-38961762-38961761-sultangazide-tunelde-10-aracin-karistigi-kazada-4-kisi-yaralandi.jpg

Kaynak:AA

