Tuncer Bakırhan'dan 'süreç' eleştirisi: İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin düzenlediği ‘Barış ve Demokratik Toplum’ mitinginde Türkiye'de devam eden 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Miting, Musa Anter Parkı önünde ‘Tecrit Değil, Özgürlük Kazanacak’ sloganıyla düzenlendi.

Mitingde Bakırhan'ın yanı sıra belediye başkanları, il yöneticileri ve milletvekilleri yer aldı.

ÖCLAN'LA GÖRÜŞMENİN AZALDIĞINI SÖYLEDİ

Tuncer Bakırhan, konuşmasında İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin azaldığına dikkat çekerek bu tutumun barış sürecine hizmet etmediğini söyledi.

Bakırhan "25 Temmuz’dan beri Sayın Öcalan’la görüşmeler neredeyse azaldı. Neden? İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz" dedi.

"HALA TECRİT UYGULANIYOR"

Bakırhan'ın konuşmalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

“Türkiye’yi bir kaos ve kriz ortamından kurtarmak için bir kapı aralandı. Ama hala tecrit uygulanıyor. Sayın Öcalan’a uygulanan tecrit barışa uygulanan tecrittir.

Hepimizedir, 86 milyon insanın barış umudunadır. Bir an önce bu tecrit ortamının kaldırılmasını Sayın Öcalan’ın çalışma koşullarını, toplumla buluşma koşullarını, fikirlerini özgürce Türkiye’nin bütün dinamikleriyle paylaşmasının koşulları yaratılmalıdır.

"İMRALI KAPILAR ELİNİZDEKİ BİR MUSLUK MUDUR?"

Bu koşullar yaratılmalıdır ki barış süreci başarıya ulaşsın.

25 Temmuz’dan beri Sayın Öcalan’la görüşmeler neredeyse azaldı. Neden? İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz. Böyle mi bu sürece sahip çıkıyorsunuz? Böyle mi barışı sağlayacağız? Bu bir ay aç bir ay kapat barış sürecine hizmet etmiyor.

Bir an önce bu yaklaşımdan vazgeçilmeli, gerçek anlamda Sayın Öcalan’ın düşüncelerinin, yaşam ve çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiğini tekrar dile getirmek istiyoruz.

"TECRİT BARIŞ İSTEYEN HALKA KÖTÜLÜKTÜR"

Tecrit barış isteyen halklarımızın umuduna yapılmış büyük bir kötülüktür. Barış ciddiyet ister, çözüm cesaret ister. Biz bu ciddiyetin ve cesaretin Türkiye’de olduğuna bu deneyimin, geçmişin bu topraklarda yaşandığını çok iyi biliyoruz. Yeter ki biraz ciddiyet ve cesur olalım.

Bazıları da çıkmış sabah akşam çözüm ve Öcalan karşıtlığı yapıyor. Bu ülke daha çok acı ve gözyaşı mı çeksin diye onlara soruyorum. Derdiniz nedir?

"TECRİT KALKARSA BARIŞIN DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜR"

Lafı gevelemeden, evirmeden, çevirmeden Sayın Öcalan'ı ve bu süreci gerekçe yapmadan çıkın deyin ki ‘biz barış sürecine karşıyız, biz gençlerin yaşamını yitirmesi karşısında suskunluğumuzu devam ettiriyoruz’ deyin.

Sizi biraz samimiyete davet ediyoruz, ciddiyete davet ediyoruz. Emin olun tecrit kalkarsa Türkiye’de ve Ortadoğu’da barışın düğümü çözülür.”

“KOMİSYONUN İCRAATLARI TOPLUMDA KONUŞULMALI”

Bakırhan, TBMM'de 'terörsüz Türkiye' süreci için kurulan komisyonun önemli olduğunu, ancak komisyonun lafla değil icraatla yürümesi gerektiğini söyledi.

Komisyonun icraatlarının toplumda konuşulması gerektiğini söyleyen Bakırhan, şöyle devam etti:

“Komisyon Sayın Öcalan’la bir an önce görüşmelidir. Sayın Öcalan’ın bu süreç hakkındaki görüşlerini alarak toplumla paylaşmalıdır. Komisyonun Sayın Öcalan ile görüşmesi Türkiye’nin hayrınadır. Geleceğimizin hayrınadır, demokrasinin hayrınadır.

Komisyonda bulunan siyasi partilere de sesleniyorum. Fikirlerimiz ayrı olabilir, düşüncelerimiz ayrı olabilir ama barış ve barışa inanç konusunda hepimizin ortaklaşması gerekiyor. Ne istiyor Kürtler? Demokrasi, özgürlük, onurlu yurttaşlar olmak istiyor. Birlikte eşitçe yaşamak istiyor. Bunun neresi kötüdür.”